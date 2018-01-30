Завод по производству медной катанки запущен в Самарской области

30 января в Тольятти состоялось открытие завода по производству медной катанки. Был осуществлен «холодный пуск» печи огневого рафинирования.

Основателем предприятия является тольяттинская компания «Akron Holding», которая на протяжении 17 лет занимается заготовкой и переработкой лома цветных и черных металлов. На заводе планируется производить 24 тысячи тонн катанки в год, а также перерабатывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений.

Сумма вложенных инвестиций в проект составила около 1 млрд рублей. Планируется, что вложения должны окупиться в течение трех лет. Основной рынок сбыта — Россия, Казахстан и Белоруссия. Всего в штате завода порядка 170 человек. 90% работников — жители Тольятти.

Решение о строительстве собственного литейно-механического завода по производству медной катанки под брендом «РусКат» было принято руководством компании «Akron Holding» в прошлом году. Темпы строительства, начиная с демонтажа старого фундамента до пуска завода, были рекордно быстрыми. На сегодняшний день у предприятия в собственности 4 тысячи квадратных метров производственных площадей и 1350 — административных. В собственности есть все ресурсы, необходимые и для дальнейшего развития: газ, электроэнергия. Закуплено и привезено оборудование, отвечающее требованиям экологической безопасности.