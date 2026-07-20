На Самарском металлургическом заводе (АО «СМЗ») состоялось торжественное открытие второй из двух новых садочных печей для гомогенизации слитков. Запуск агрегата увеличивает производственную мощность предприятия ещё на 5 тысяч тонн продукции в год. Суммарно две печи дают заводу +10 тысяч тонн и снимают ограничение, которое ранее сдерживало рост производства прокатной продукции.

Сергей Бурцев, генеральный директор АО «СМЗ»:

— Гомогенизация была тем самым узким местом, о котором на заводе говорили годами. Мы его расшили. Две новых печи — это +10 тысяч тонн годной продукции ежегодно и принципиально другой ритм работы прокатного передела. Проект от начала до конца сделан силами отечественных компаний, и это для нас не менее важно, чем сами тонны. И особенно ценно, что запуск пришёлся на канун Дня металлурга — лучшего подарка нашему коллективу, который этот проект и реализовал, придумать сложно.

Новая печь рассчитана на 6 слитков, максимальный вес садки — 132 тонны, проектная производительность — 40 тысяч тонн в год. Работа над проектом стартовала в начале 2025 года. Первая печь с аналогичными характеристиками заработала в мае 2026 года. Вывод обеих установок на серийное производство запланирован на III квартал 2026 года.

В технологической цепочке выпуска баночной ленты гомогенизация слитков — самая длительная операция. Металл необходимо нагреть до 600 °C и выдержать при этой температуре минимум 4 часа; полный цикл даже в самых современных печах занимает 12,5 часа. Отказаться от гомогенизации или сократить её нельзя: от неё напрямую зависят свойства готовой продукции.

Теперь цикл нахождения слитков в печах горячего отдела сокращается с 12,5 до 6,5 часа, а рабочее время стана значительно увеличивается. Иными словами, стан перестаёт ждать металл: тот же прокатный передел на том же оборудовании выдаёт больше готовой ленты — эффект достигнут не наращиванием железа, а перестройкой самой технологической логики.

Печи гомогенизации такого класса — оборудование, которое исторически поставляли на российские заводы западные машиностроители. Сегодня эта задача от проектирования до пусконаладки реализована силами отечественной инженерной школы: генеральным подрядчиком выступило российское предприятие АО «Теплохиммонтаж» (ТХМ, г. Старый Оскол), выполнившее весь комплекс работ «под ключ» — проектирование, строительно-монтажные и футеровочные работы, монтаж оборудования, пусконаладку и сушку огнеупорной футеровки.

Баночная лента — материал для алюминиевой упаковки, на которую опирается вся российская индустрия напитков. Каждая дополнительная тысяча тонн ленты, произведённая в Самаре, — это до 50 млн алюминиевых банок, которые стране не нужно ввозить из-за рубежа. Именно так технологический суверенитет выглядит на практике: не декларациями, а тоннами и временным циклом, сокращённым с 12,5 до 6,5 часа.

Запуск печей гомогенизации — часть инвестиционной программы СМЗ объёмом более 20 млрд рублей. Параллельно сегодня на предприятии идет проектирование нового комплекса холодного проката (+100 тысяч тонн мощности к 2029 году) и строительство плавильно-литейного комплекса стоимостью свыше 1,6 млрд рублей (+65 тысяч тонн плоских слитков в год).