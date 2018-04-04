Уралвагонзавод перезагрузил «реактивные танки»

Динамическая защита, новый прицельный комплекс, автомат сопровождения целей, но самое главное — скорость и невиданная для других машин подвижность. На 61-м танкоремонтном заводе «Уралвагонзавода» (г.Санкт-Петербург) возвращают к жизни уникальные «реактивные танки» Т-80. Большая партия этой бронетехники — в рамках гособоронзаказа — встала в ремонт и модернизацию. В результате российская армия снова получит боевые машины, считавшиеся в советское время средством первого удара.

Полная перезагрузка «неубиваемой» техники начинается на демонтажном участке. Здесь боевую машину разбирают практически до винтика. Следующая стадия — ремонт корпуса, после которого происходит очистка от ржавчины. Узлы и агрегаты перебирают в специализированных цехах. Особое внимание — основному прицелу пушки танка. От ремонта этого прибора в дальнейшем будет зависеть точность стрельбы. В финале преображения — малярная камера, где «восьмидесятки» получают новый, свежий вид. Эти «старички» не жалеют себя ни на учениях, ни в бою и сдаваться перед более современными образцами не собираются.

Однако, «прокачанному» на заводе Т-80 — еще рано возвращаться в войска. Самая важная часть проверки — это испытания на полигоне. Сначала танк должен проехать 50 километров, а затем — отстреляться из пушки и пулемета. Решение о готовности машины встать в строй принимает военная приемка.

Т-80 уникален своей силовой установкой. В отличие от Т-72Б3 или Т-90М внутри него стоит не дизель, а газотурбинный агрегат, который по конструкции очень похож на авиационный двигатель. Из-за этого звук работающего танка часто сравнивают с взлетающим истребителем. Впрочем, в движении этот рев быстро сходит на нет, превращаясь в свист ветра. За это в войсках «восьмидесятки» называют «реактивным танком».

Газотурбинный двигатель (ГТД) превосходит дизельный по многим параметрам: запускается в любой мороз, вплоть до минус 40 градусов. Причем, за три минуты. Для дизеля норматив — 30. Его надо сначала «подогреть». В ГТД нет жидкостной системы охлаждения. Ей не нужны ни вода, ни антифриз, ни тосол, ни само устройство подачи охлаждающей жидкости. Кроме того ГТД дает огромную фору в скорости и маневрировании на поле боя. Танк способен разогнаться до 70 километров в час.

В конце 70-х годов, когда Т-80 только создавался, его рассматривали как машину первого удара. Группировка танков была развернута в основном в Западной группе советских войск в Германии. В случае угрозы они буквально за считанные дни должны были сокрушить оборону НАТО и мощным клином выйти к берегам Ла-Манша. При этом Т-80 был абсолютно автономен. Из-за особенностей газотурбинной установки заправлять машину танкисты могли на бензоколонке — бензином любых марок, аэродроме — авиационным керосином, а на железнодорожной станции — дизельным топливом.

Сегодня перед Т-80 больше не стоит задача выйти к Ла-Маншу. Из-за особенностей силовой установки Минобороны предполагает использовать «восьмидесятки» в Арктических районах и на Дальнем Востоке. Обновленный танк получит современный прицельный комплекс «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От вражеских снарядов и ракет его защитят блоки динамической защиты. В результате по своим характеристикам машина станет сопоставима с дизельным Т-72Б3.