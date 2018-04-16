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Транспорт и логистика

Новый терминал аэропорта Симферополя принял первый рейс

  •  © interfax-russia.ru

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник, сообщил корреспондент «Интерфакса», присутствовавший на встрече первого рейса, который выполнила авиакомпания Nordwind из Москвы.

Обслуживание рейсов в новом терминале площадью более 78 тыс. кв. м, который строился 22 месяца, началось примерно с 8:10 мск.

«Новый терминал — крупнейший на юге России, он в три раза больше существующего аэровокзального комплекса аэропорта „Симферополь“. Помимо площади и пространства, пассажиры получат совершенно новый уровень комфорта, которого раньше в нашем аэропорту не было: телетрапы, рестораны полного цикла, открытая терраса, — это только начало перечня. Мы старались уделить очень большое внимание деталям», — сказал «Интерфаксу» генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Объект постоен возле симферопольского села Укромное, в 6-ти км от действующего аэровокзала.

Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей: около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - за счет кредита банков.

Банк «Россия» (Санкт-Петербург) в 2016 году сообщил, что совместно с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ, Симферополь) предоставит синдицированный кредит в 23,3 млрд рублей на 15,5 лет на строительство нового терминала аэропорта Симферополя. В информации РНКБ отмечалось, что в рамках этого договора крымский банк открыл кредитную линию для ООО «Международный аэропорт «Симферополь» с общим лимитом в размере 13,98 млрд рублей.

Новый терминал спроектирован компанией Samoo Architects & Engineers (Южная Корея). Дизайнеры взяли образ моря в качестве основной идеи проекта, назвав его «Крымская волна». Здание имеет изогнутый силуэт, состоит из 136-ти криволинейных колонн высотой до 35 метров.

Терминал строило крымское ООО «Аконс Про». Ранее руководители компании, инженеры и менеджмент участвовали в возведении аэропортов в Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре.

В новом аэровокзальном комплексе в Крыму есть 55 стоек регистрации, по 8 подвижных телетрапов и выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

Аэропорт «Симферополь» теперь, после перевода операционной деятельности в новый терминал, сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год (в 2017 году — 5,1 млн пассажиров).

Росавиация в конце прошлой недели выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала, а также всех служебно-технических зданий аэровокзального комплекса.

Доля республики Крым в новом аэропорту составляет 49%, оставшиеся 51% - пул инвесторов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Международный аэропорт «Симферополь» (100% акций у правительства Крыма) через ООО «Аккорд Инвест» является владельцем 49% в ООО «Международный аэропорт «Симферополь» (ООО «МАС») — компании, которая управляет старым терминальным комплексом аэропорта Симферополя и являлось заказчиком строительства нового. 51% в ООО «МАС» — у ООО «Аккорд Холдинг», которой, в свою очередь, владеют предприниматель, член совета директоров РНКБ Олег Жестков (60%) и банк «Россия» (40%).

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные полеты не осуществляются туда с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

http://www.interfax-russia.ru/Crimea/main.asp?id=926094

Крым, аэропорт, Симферополь, транспорт, авиация
  • Сергей Волошин Сергей Волошин
    16.04.1808:25:45

    В 8:20 по московскому времени свой первый рейс принял новый терминал международного аэропорта «Симферополь».

    Опубликовано в 8.11. Неаккуратненько.

    А если задержка рейса, или еще что-нибудь, не приведи господь?

    #1026370
    • Arsenic Arsenic
      16.04.1808:46:43

      Я смотрел по флайтрадару, в 8:07 самолет уже был на земле.

      #1026374
  • Сергей Волошин Сергей Волошин
    16.04.1808:29:31

    Первоисточник гласит:

    «В новый терминал аэропорта „Симферополь“ ПРИБУДЕТ» первый рейс.

    Об этом было известно еще несколько дней тому.

    Более того скажу, что это должен быть рейс из Москвы.

    #1026371
    • Arsenic Arsenic
      16.04.1808:48:16

      Уже появилась новость, что рейс принят.

      #1026376
  • shrpv shrpv
    16.04.1809:15:04

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    ©Видео с youtube.com

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    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: shrpv~10:41 16.04.18
    #1026379
  • Нет аватара Инженер2015
    16.04.1809:31:53

    проблематику с междъународными рейсами можно как-то решить?

    #1026384
    • A_SEVER A_SEVER
      16.04.1809:44:11

      проблематику с междъународными рейсами можно как-то решить?
      Для этого нужно решить проблему принадлежности Крыма.

      #1026388
      • Нет аватара Инженер2015
        16.04.1809:46:32

        что сейчас мешает принимать самалеты из КНР?

        #1026389
        • A_SEVER A_SEVER
          16.04.1810:05:44

          что сейчас мешает принимать самалеты из КНР?
          Запрет ICAO на полёты в аэропорты Крыма, который Китай не хочет нарушать.

          #1026395
          • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
            16.04.1810:26:53

            Как вы написали, что ИКАО запретила на полёты в аэропорты Крыма, сильно удивился и решил почитать в новостях про это. И там какой-то сумбур происходит. Где-то говорится, что ИКАО признала небо Крыма за Россией и открыла для всех международных рейсов. А где-то говорится, что закрыла небо в связи с санкциями. А потом где-то за 2016 год всё-таки признаётся рядом стран ИКАО за Россией. Только там украинцы занимаются радиотеррором (https://ria.ru/economy/20160331/1400666264.html), приходится как-то решать. В общем, непонятно.

            Отредактировано: Михаил Усоцкий~10:28 16.04.18
            #1026404
        • Нет аватара CastedAway
          16.04.1811:14:50

          Отсутствие экономических выгод для КНР. ИКАО? Если для КНР будет экономическая выгода, думаю ИКАО будет послан очень далеко.

          #1026418
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