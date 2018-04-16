Новый терминал аэропорта Симферополя принял первый рейс

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник, сообщил корреспондент «Интерфакса», присутствовавший на встрече первого рейса, который выполнила авиакомпания Nordwind из Москвы.

Обслуживание рейсов в новом терминале площадью более 78 тыс. кв. м, который строился 22 месяца, началось примерно с 8:10 мск.

«Новый терминал — крупнейший на юге России, он в три раза больше существующего аэровокзального комплекса аэропорта „Симферополь“. Помимо площади и пространства, пассажиры получат совершенно новый уровень комфорта, которого раньше в нашем аэропорту не было: телетрапы, рестораны полного цикла, открытая терраса, — это только начало перечня. Мы старались уделить очень большое внимание деталям», — сказал «Интерфаксу» генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Объект постоен возле симферопольского села Укромное, в 6-ти км от действующего аэровокзала.

Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей: около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - за счет кредита банков.

Банк «Россия» (Санкт-Петербург) в 2016 году сообщил, что совместно с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ, Симферополь) предоставит синдицированный кредит в 23,3 млрд рублей на 15,5 лет на строительство нового терминала аэропорта Симферополя. В информации РНКБ отмечалось, что в рамках этого договора крымский банк открыл кредитную линию для ООО «Международный аэропорт «Симферополь» с общим лимитом в размере 13,98 млрд рублей.

Новый терминал спроектирован компанией Samoo Architects & Engineers (Южная Корея). Дизайнеры взяли образ моря в качестве основной идеи проекта, назвав его «Крымская волна». Здание имеет изогнутый силуэт, состоит из 136-ти криволинейных колонн высотой до 35 метров.

Терминал строило крымское ООО «Аконс Про». Ранее руководители компании, инженеры и менеджмент участвовали в возведении аэропортов в Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре.

В новом аэровокзальном комплексе в Крыму есть 55 стоек регистрации, по 8 подвижных телетрапов и выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

Аэропорт «Симферополь» теперь, после перевода операционной деятельности в новый терминал, сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год (в 2017 году — 5,1 млн пассажиров).

Росавиация в конце прошлой недели выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала, а также всех служебно-технических зданий аэровокзального комплекса.

Доля республики Крым в новом аэропорту составляет 49%, оставшиеся 51% - пул инвесторов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Международный аэропорт «Симферополь» (100% акций у правительства Крыма) через ООО «Аккорд Инвест» является владельцем 49% в ООО «Международный аэропорт «Симферополь» (ООО «МАС») — компании, которая управляет старым терминальным комплексом аэропорта Симферополя и являлось заказчиком строительства нового. 51% в ООО «МАС» — у ООО «Аккорд Холдинг», которой, в свою очередь, владеют предприниматель, член совета директоров РНКБ Олег Жестков (60%) и банк «Россия» (40%).

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные полеты не осуществляются туда с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.