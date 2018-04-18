За 1квартал 2018 г. российские ВКС получили 57 самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолётов и 30 вертолётов, заявил заместитель министра обороны России. «В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб», — сказал замминистра на едином дне приёмки военной продукции. В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, отметил замминистра. Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведённых Улан-Удэнским авиационным заводом, добавил замминистра.