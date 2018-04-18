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Авиация

За 1квартал 2018 г. российские ВКС получили 57 самолетов и вертолетов

  •  © militaryrussia.ru

Воздушно-космические силы России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолётов и 30 вертолётов, заявил заместитель министра обороны России. «В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб», — сказал замминистра на едином дне приёмки военной продукции. В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, отметил замминистра. Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведённых Улан-Удэнским авиационным заводом, добавил замминистра.

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=479671

армия, гособоронзаказ, новое вооружение, ВКС
  • Нет аватара zspe
    18.04.1814:48:06

    Это много или мало?

    Сколько, к примеру, всего за 2017 год?

    #1027327
    • Макс Южный
      18.04.1817:43:01

      За весь прошлый год МО РФ получило под двести самолётов и веротолётов (включая обновлённые). От квартала к кварталу цифры могут значительно отличаться в силу сроков по соответствующих договорав о поставках.

      Судя по сообщению МО РФ, в этом году ожидается в итоге заметное снижение относительно прошлого года (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12161589@egNews), хотя однозначно говорить трудно в силу слабой подготовки сотрудников МО РФ по связям с общественностью, которые иногда путают ВКС и морскую авиацию, забывая о последней, поэтому могут то включать какие-то цифры, то исключать, правильно на то не указывая.

      Отредактировано: Макс Южный~17:44 18.04.18
      #1027381
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