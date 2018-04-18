Цифровая модель Новопортовского месторождения признана лучшей отечественной IT-разработкой

Проект «Применение российских технологий информационного моделирования (BIM) при проектировании, строительстве и эксплуатации Новопортовского месторождения» стал победителем конкурса «Проект года» IT-портала Global CIO в номинации «Лучшая отечественная разработка».

Информационная модель инфраструктуры Новопортовского месторождения представляет собой электронное хранилище инженерной и финансовой информации о каждом производственном объекте актива, отражая рельеф местности, инженерные сети, трубопроводы, архитектурно-строительные элементы и другие конструкции и оборудование.

Информационная модель инфраструктуры Новопортовского месторождения разработана компаниями «Газпромнефть-Ямал» и «Неолант». Для постоянного обновления фото- и видеоданных строящихся объектов применяются камеры, установленные на квадрокоптерах и позволяющие производить панорамную съемку с обзором 360 градусов.

Качество и эффективность строительства обеспечивается использованием 6D-моделей, включающих не только инженерную и архитектурную информацию, но и данные о сроках и финансировании. Соответствие готовых объектов рабочей документации можно оценить в ходе виртуального тура. Использование цифровой модели на стадии строительства позволяет повысить эффективность управленческих решений, предотвратить критические ситуации, снизить финансовые затраты и сроки выполнения строительно-монтажных работ.

В целом период реализации проекта от «нулевого цикла» до ввода в эксплуатацию за счет использования технологии информационного моделирования может быть сокращен на 30-40%. «Применение цифровых технологий — одно из приоритетных направлений технологического развития „Газпром нефти“. Технические решения, применяемые сегодня на Новопортовском месторождении, позволяют повысить эффективность и безопасность производственной деятельности, и в дальнейшем могут успешно применяться при реализации других проектов компании», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

Справка

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Расположено в 30 км от побережья Обской губы. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.



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Конкурс «Проект года» ежегодно проводит официальный портал IT-директоров России Global CIO при поддержке всех профессиональных IT-ассоциаций. В 2017 году в нем приняли участие более 200 IT-проектов. Ключевая особенность конкурса «Проект Года» состоит в том, что достижения оценивают сами IT-директора в ходе онлайн голосования, на базе сбалансированной методологии оценки проектов, выработанной отраслевыми экспертами и утвержденной IT-сообществом.