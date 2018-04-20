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Судостроение и судоходство

Ховеркрафт провел ходовые испытания СВП Нептун 23 для Тюмени

ООО «Ховеркрафт» 19 апреля 2018 провел ходовые испытания нового пассажирского судна на воздушной подушке «Нептун 23» строительный 14.

  • Ховеркрафт
  • Ховеркрафт
  •  © Фото из открытых источников
СВП построено для круглогодичных пассажирских перевозок по реке Иртыш. В испытаниях принимали участие эксперты северо-западного филиала Российского речного регистра. Судну присвоен класс Р*1,2/1,2 СВП. Краткие характеристики: вместимость 23 человека, высота воздушной подушки 0,75 м, два дизельных двигателя Cummins isf2.8 мощностью 150 л.с. каждый, винты изменяемого шага.

Короткое видео с испытаний.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WVSMhJ4YCjI


СВП, Ховеркрафт, hovercraft, Нептун 23
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    20.04.1803:49:08

    А не дешевле было бы оснастить ЯМЗ 534?Или заказчик выбирал?

    Отредактировано: Андрей Иванов~03:49 20.04.18
    #1027911
    • Hovercraft. RU Hovercraft. RU
      20.04.1809:35:31

      Как всем полюбился ЯМЗ 534, что все время задают этот вопрос. Подробно уже нет сил объяснять, поэтому коротко: он дороже, габаритами больше, тяжелее (480 против 230 кг помноженные на два) и значительно менее серийный. А для летающей техники вес это ключевой параметр.

      Отредактировано: Hovercraft. RU~09:37 20.04.18
      #1027970
  • Katamaran Katamaran
    20.04.1808:52:41

    Ховеркрафт, вы где вообще по прессе? Не слышно вас в последний год.

    #1027954
    • Комментарий удален
    • Hovercraft. RU Hovercraft. RU
      20.04.1809:27:12

      Здесь и есть. Новость от 03 февраля. Сдали два судна.

      #1027965
      • Katamaran Katamaran
        20.04.1809:34:53

        Hovercraft. RU

        Вот, теперь вижу. Или сайт у вас некоторое время не работал?

        #1027969
        • Hovercraft. RU Hovercraft. RU
          20.04.1809:39:33

          Сайт в январе обновился и с тех пор следим за ним,вроде все работало без сбоев.

          #1027971
          • Katamaran Katamaran
            20.04.1809:46:37

            Вот, потому что несколько раз заходил на сайт. Он не работал. Я уже испугался, не закрылись ли. А то только про Хивусы слышно в последнее время.

            #1027974
  • александр столярчук александр столярчук
    20.04.1811:08:53

    Мне вообще не понятно как можно им управлять. Он же на подушке, опоры нет! Но как видно аппарат довольно маневренный получился. И в горку забрался. Чудо техника! )) Продаж вам.

    #1028012
    • Hovercraft. RU Hovercraft. RU
      20.04.1811:33:42

      Если смотрели видео, то там есть движение по пересеченной местности. Что-бы по таким местам проехать, мы используем искусственный крен за счет разницы оборотов на левом и правом борту, винты изменяемого шага (реверс) и рули направления. При определенной сноровке можно залезать в довольно сложные места.

      #1028021
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