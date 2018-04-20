Ховеркрафт провел ходовые испытания СВП Нептун 23 для Тюмени
ООО «Ховеркрафт» 19 апреля 2018 провел ходовые испытания нового пассажирского судна на воздушной подушке «Нептун 23» строительный 14.СВП построено для круглогодичных пассажирских перевозок по реке Иртыш. В испытаниях принимали участие эксперты северо-западного филиала Российского речного регистра. Судну присвоен класс Р*1,2/1,2 СВП. Краткие характеристики: вместимость 23 человека, высота воздушной подушки 0,75 м, два дизельных двигателя Cummins isf2.8 мощностью 150 л.с. каждый, винты изменяемого шага.
Короткое видео с испытаний.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WVSMhJ4YCjI
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