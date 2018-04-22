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Армия и Флот

«Уралвагонзавод» разработал САУ 2С19М1 под калибр боеприпаса в 155 мм

  •  © t-digest.ru

Уралвагонзавод разработал для Индии самоходную артустановку калибра НАТО. Об этом в ходе военно-технического салона Defexpo-2018 сообщил глава корпорации Александр Потапов. Базой для создания новой системы послужила российская «Мста-С». САУ прошла цикл предварительных испытаний и может поставляться всем заинтересованным странам.

Отличия САУ 2С19М1-155 от «русской версии» машины 2С-19М2 «Мста-С» минимальны. Это, прежде всего, калибр орудия предполагающего использование боеприпасов стран НАТО о чем просила индийская сторона. Во всем остальном машины практически идентичны: шасси от танка Т-90 на котором располагается бронированная артиллерийская башня и мощное артиллерийское орудие.

Внутри башни размещен артиллерийский конвейер в лотках которого размещены 50 осколочно-фугасных, бронебойных, кассетных или корректируемых по лазерному лучу боеприпасов. В «индийской версии» САУ это могут быть российский «Краснополь» или американский M982 Excalibur. С этого арсенала снаряды автоматически подаются в канал ствола для выстрела.

  •  © t-digest.ru

Внутри башни размещен артиллерийский конвейер в лотках которого размещены 50 осколочно-фугасных, бронебойных, кассетных или корректируемых по лазерному лучу боеприпасов. В «индийской версии» САУ это могут быть российский «Краснополь» или американский M982 Excalibur. С этого арсенала снаряды автоматически подаются в канал ствола для выстрела.

https://vk.com/realuvznews?w=wall-150895226_641

УВЗ, САУ 2С19М1
  • Алексей Ш. Алексей Ш.
    22.04.1809:58:32

    Отличия САУ 2С19М1-155 от «русской версии» машины 2С-19М2 «Мста-С» минимальны.

    Во всем остальном машины практически идентичны: шасси от танка Т-90 на котором располагается бронированная артиллерийская башня и мощное артиллерийское орудие.

    Нихрена себе минимальные отличия?!     Обычная МСТА имеет оригинальное шасси, которое вовсе не близко к Т-90 или журналисты додумали чего-то или УВЗ сменили базу на такую как у «коалиции»? …

    Отредактировано: Алексей Ш.~09:59 22.04.18
    #1028720
    • Нет аватара Захарка
      22.04.1810:28:22

      Скорее всего действительно попутали — на шасси Т-90 — это Коалиция-СВ, а МСТА-С — на шасси собственной разработки, максимально унифицированном с ходовой частью Т-80.

      #1028727
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