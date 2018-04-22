«Уралвагонзавод» разработал САУ 2С19М1 под калибр боеприпаса в 155 мм

Уралвагонзавод разработал для Индии самоходную артустановку калибра НАТО. Об этом в ходе военно-технического салона Defexpo-2018 сообщил глава корпорации Александр Потапов. Базой для создания новой системы послужила российская «Мста-С». САУ прошла цикл предварительных испытаний и может поставляться всем заинтересованным странам.

Отличия САУ 2С19М1-155 от «русской версии» машины 2С-19М2 «Мста-С» минимальны. Это, прежде всего, калибр орудия предполагающего использование боеприпасов стран НАТО о чем просила индийская сторона. Во всем остальном машины практически идентичны: шасси от танка Т-90 на котором располагается бронированная артиллерийская башня и мощное артиллерийское орудие.

Внутри башни размещен артиллерийский конвейер в лотках которого размещены 50 осколочно-фугасных, бронебойных, кассетных или корректируемых по лазерному лучу боеприпасов. В «индийской версии» САУ это могут быть российский «Краснополь» или американский M982 Excalibur. С этого арсенала снаряды автоматически подаются в канал ствола для выстрела.

Внутри башни размещен артиллерийский конвейер в лотках которого размещены 50 осколочно-фугасных, бронебойных, кассетных или корректируемых по лазерному лучу боеприпасов. В «индийской версии» САУ это могут быть российский «Краснополь» или американский M982 Excalibur. С этого арсенала снаряды автоматически подаются в канал ствола для выстрела.