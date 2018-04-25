Ростех приступил к производству отечественного УЗИ-оборудования

Госкорпорация Ростех приступила к серийному производству российских УЗИ-сканеров, которые призваны вытеснить с рынка импортные аналоги. Ежегодно отечественное здравоохранение закупает около 3 тысяч подобных устройств у зарубежных поставщиков. Мощности корпорации позволят закрыть большую часть потребности медучреждений в этой технике.

Многофункциональные УЗИ-сканеры «РуСкан 50» и «РуСкан 60» созданы в рамках государственной программы импортозамещения. С их помощью специалисты смогут проводить широкий спектр диагностических исследований: эхограмму, диагностику по эффекту Доплера, измерение скорости движения крови, а также обследование беременных женщин, в том числе снятие кардиограмм матери и плода.

Сканеры производятся АО «Калугаприбор» по технологиям компании Samsung Medison. Разработки прошли все необходимые испытания и подтвердили соответствие международным стандартам. Производитель обеспечивает полную гарантийную и сервисную поддержку своей продукции на всей территории России.

«Реализация комплексного импортозамещения в здравоохранении — одна из ключевых задач Ростеха. Мы ведем разработки, локализуем технологии, создаем производства в разных сегментах медицинского оборудования и медицинской техники, включая высокотехнологичные расходные материалы, средства диагностики и лечения. Это разработки высокого уровня, соответствующие мировым стандартам. При этом мы постепенно занимаем ниши, которые до недавнего времени целиком и полностью принадлежали зарубежным поставщикам», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Устройства отличаются от зарубежных аналогов типом панели управления и увеличенным количеством портов для подключения датчиков. Кроме того, сканеры оборудованы LCD-мониторами высокого разрешения. «РуСкан 50» оборудован 19-дюймовым монитором, «РуСкан60» — 21,5-дюймовым. Функциональные возможности приборов позволяют получать объемные изображения (3D/4D) и выполнять эластографию.

На первом этапе планируется выпускать около 2500 устройств в год, с возможностью расширить производство при увеличении спроса. В настоящий момент российские медучреждения испытывают дефицит УЗИ-сканеров: реальная потребность системы здравоохранения оценивается в 10 тыс. устройств ежегодно.

«РуСкан 50» и «РуСкан 60″ - итог кооперации НПО „Сканер“ и завода „Калугаприбор“ Концерна „Автоматика“, являющегося индустриальной площадкой проекта. Приборы прошли все испытания и уже получили регистрационные удостоверения. Оборудование соответствует мировым стандартам медицинской техники. Мы будем предлагать их лечебным учреждениям, особенно перинатальным центрам, женским консультациям и роддомам», — отметил генеральный директор АО «Калугаприбор» Валерий Печенко.

Первые серийные образцы многофункциональных ультразвуковых аппаратов представлены профессиональной аудитории в рамках форума-выставки «Госзаказ: за цифровые закупки», который пройдет в Москве на ВДНХ 25-27 апреля 2018 года.