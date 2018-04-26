Корабли Каспийской флотилии идут в Ростов-на-Дону

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Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе артиллерийского катера АК-248, рейдового тральщика РТ-234, рейдового водолазного катера РВК-933 и рейдового буксира РБ-410 совершает переход из Астрахани в Ростов-на-Дону, где 5 мая вместе с катерами Черноморского флота примет участие в параде в честь 100-летия образования Южного военного округа, который является преемником Северо-Кавказского военного округа.

Впервые в новейшей истории корабли Каспийской флотилии прошли Волго-Донской судоходный канал, а сам переход из Астрахани в Ростов-на-Дону и обратно позволит отработать переброску сил ВМФ с одного театра на другой.





© Фото с сайта fleetphoto.ru





© Фото с сайта fleetphoto.ru



© Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото Павла Емельянова с сайта fleetphoto.ru