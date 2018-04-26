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Армия и Флот

Корабли Каспийской флотилии идут в Ростов-на-Дону

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе артиллерийского катера АК-248, рейдового тральщика РТ-234, рейдового водолазного катера РВК-933 и рейдового буксира РБ-410 совершает переход из Астрахани в Ростов-на-Дону, где 5 мая вместе с катерами Черноморского флота примет участие в параде в честь 100-летия образования Южного военного округа, который является преемником Северо-Кавказского военного округа.

Впервые в новейшей истории корабли Каспийской флотилии прошли Волго-Донской судоходный канал, а сам переход из Астрахани в Ростов-на-Дону и обратно позволит отработать переброску сил ВМФ с одного театра на другой.

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru
  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото Павла Емельянова с сайта fleetphoto.ru

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ВМФ, Каспийская флотилия
  • rvk rvk
    26.04.1821:52:43

    Если честно я разочарован. Думал хоть один Буян-М будет… Когда в Азов БДК приходил вот это было круто, и детям понравилось, а тут, даже не знаю на что смотреть.

    #1030318
    • A_SEVER A_SEVER
      26.04.1822:19:48

      Думал хоть один Буян-М будет…
      У МРК для перехода нужно снимать РЛС, поэтому выбрали тех кто поменьше.

      И Каспийские МРК сейчас трогать не будут — они немного заняты.    

      #1030334
      • rvk rvk
        26.04.1822:33:20

        Ну могли бы с черного моря пригнать хоть что-то серьезное. А то как я объясню сыну что на День города Азова пришел целый БДК, а на День Победы пригнали три катерка.

        #1030345
        • A_SEVER A_SEVER
          26.04.1822:51:47

          Ну могли бы с черного моря пригнать хоть что-то серьезное.
          "Серна" и «Раптор» будут.    
          на День Победы
          На 100-летие ЮВО.

          #1030353
          • rvk rvk
            27.04.1800:01:26

            "Серна" и «Раптор» будут.

            Это серьезное?    

            #1030366
            • Katamaran Katamaran
              27.04.1806:42:52

              Рапторенок — конечно же. С детства приучаться к прекрасному тоже важно

              #1030407
            • A_SEVER A_SEVER
              27.04.1812:36:23

              Это серьезное?
              А что «серьёзное» может пройти под Западным мостом?

              #1030491
          • rvk rvk
            27.04.1800:07:11

            Вообще у меня сын, после того как был на БДК «Азов» увидев на Дону «Василия Быкова» сказал «Папа, а почему он такой маленький», пришлось долго сочинять что он для борьбы с пиратами, а пиратским лодкам и такого хватит. Даже не знаю, везти его на парад 5 мая, боюсь что расстроится таким парадом. Перехочет становиться капитаном    

            #1030367
            • A_SEVER A_SEVER
              27.04.1800:22:58

              Даже не знаю, везти его на парад 5 мая

              Не знаю сценарий, но если «Шмель» будет идти и стрелять (как в Астрахани), «Серна» пройдёт с БТРом, который будет стрелять, потом на полном ходу пролетит «Раптор», а потом РВК покажет фонтан из пожарных лафетов, то это стоит посмотреть.

              Хотя могут просто пройти кильватерной колонной.    

              #1030372
            • Katamaran Katamaran
              27.04.1806:44:05

              пришлось долго сочинять что он для борьбы с пиратами, а пиратским лодкам и такого хватит.
                        вы будете лучше ему про грозные контейнеры на нем рассказали

              #1030408
            • shigorin shigorin
              27.04.1812:50:08

              Дайте ему почитать «Дети против волшебников» -- там очень в эту самую тему было про капитана подводной лодки.

              #1030499
  • Нет аватара my.sdelanounas
    27.04.1809:01:59

    А на последней фотке Шмеля тащат на буксире?

    #1030430
    • A_SEVER A_SEVER
      27.04.1809:03:26

      на последней фотке Шмеля тащат на буксире?
      И на первой тоже.    

      #1030431
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