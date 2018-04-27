«АЭМ-технологии» осваивает серийное производство непрофильной продукции

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгрузил детали гусеничных карьерных экскаваторов, изготовленные по договору с ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» . Эти непрофильные для Петрозаводскмаша изделия отвечают стратегическим целям Росатома — освоение производства новых продуктов.

«Это интересный для нашего предприятия заказ, он подходит под специфику нашего оборудования, которое может с высокой точностью обрабатывать крупногабаритные детали сложной конфигурации, — прокомментировал руководитель направления департамента продаж Петрозаводскмаша Егор Резников. — Важно, что это не единичные изделия, но мы уже вышли на серийное производство».

Согласно чертежам, на корпусах и крышках необходимо было выполнить большое количество точных поверхностей, обработать посадочные места под подшипники, обеспечить высокую плоскостность поверхностей и соосность отверстий. Для изготовления канавок под уплотнения на плоскости разъёма корпуса и крышки на Петрозаводскмаше был изготовлен специальный режущий инструмент.

На петрозаводском заводе провели механическую обработку отдельно корпуса, отдельно — крышки, затем обработали детали в сборе. На площадке заказчика корпуса редукторов собрали с внутрикорпусными устройствами и на специальном стенде провели испытания работоспособности с рабочей средой (маслом). Редукторы успешно прошли данную проверку.

На сегодняшний день Петрозаводскмаш отправил в Санкт-Петербург по два комплекта корпусов редукторов с крышками двух типоразмеров — для экскаваторов ЭКГ-5 и ЭКГ-10. В работе — следующая спецификация заказа, по которой уже изготовлен и отгружен первый комплект корпусов. Идут переговоры о дальнейшем расширении сотрудничества, обсуждается вопрос комплектного изготовления — со сборкой и сваркой.