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Медучреждения

В Волгограде городская больница скорой медицинской помощи № 25 открыта после капремонта

  •  © privts.net

За 3,5 года во многом благодаря федеральной поддержке был проведен не только ремонт уже имеющихся корпусов, но и открыты новые отделения. Так, завершено строительство приемно-диагностического корпуса, в начале года открылось первое отделение сочетанной травмы — в одноэтажном здании сосредоточены все основные службы: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения, оборудован специальный въезд в здание для автомобиля, а помещения разграничены по степени тяжести больных.

На сегодняшний день опорное лечебное учреждение практически полностью обновлено. Здесь в процессе реконструкции, которая началась в 2014 году, установлено самое современное оборудование, стали более комфортными палаты и холлы, установлены новые лифты, построена вертолетная площадка — в регион по федеральной программе поступил первый вертолет санитарной авиации, который совершает экстренные вылеты в любую точку области.

Было:

  •  © vlg-media.ru

Стало:

  •  © life34-28.cdn.pjtsu.com

Все это вместе с благоустроенной территорией, с грамотно выстроенной логистикой, максимально сокращающей время доставки пациента, и профессиональным оказанием экстренной помощи делает учреждение одним из самых современных не только в Волгоградской области, но и в России.

Было-стало после модернизации

  •  © megastroy-volga.ru
  •  © s9.stc.all.kpcdn.net
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

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http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/178883/

модернизация здравоохранения, Волгоградская область
  • Нет аватара termometrix
    30.04.1823:07:15

    •  © volgograd.ru

    •  © gorvesti.ru

    •  © volgograd.ru

    #1031569
    • Нет аватара Мафусаил
      01.05.1812:44:22

      termometrix, даже рожи на фото противные и взяточные… Сколько срубили с Emergency!??

      #1031673
  • DV DV
    01.05.1802:05:43

    Emergency???

    #1031590
  • Е.Юрий Е.Юрий
    01.05.1803:27:03

    Новость хорошая! Но как выше озадачились - действительно для кого «Emergency»?Честно - не в какие ворота как говорится…

    #1031596
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    01.05.1808:35:48

    Может под чемпионат мира? Но всё равно бред какой-то. Спорят иногда о надписях в метро — там хоть понять можно, для туристов делают. Но тут то для кого — в Сталинграде? в микрорайоне? да там англосакса днем с огнем не сыскать.

    #1031630
    • Нет аватара marmish
      01.05.1810:41:06

      Надписи в метро делают с переводом. А здесь…

      Интересно, куда смотрит Роскомнадзор? Или кто там за такие штуки отвечает?

      #1031646
    • A_SEVER A_SEVER
      01.05.1810:58:03

      Может под чемпионат мира?
      Думаю Вы правы.

      #1031650
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    01.05.1811:15:39

    Emergency .круто смотрится )

    #1031655
  • Нет аватара Nguyen
    01.05.1812:37:04

    Давайте, любители «общемирового» языка, объясняйте, накой чёрт эта емергенсу. Если увижу где подобную бесовщину рядом с домом — подам в суд.

    #1031670
  • Нет аватара Мафусаил
    01.05.1812:41:28

    «Emergency» — Хх.Пю… Очень печально что мы в колонии проживаем, а в не сувереном государстве России!

    Один вопрос: Для каких граждан ремонтировалась данная больница?!

    Куда смотрят наши власти, складывается впечатление что ее просто нет! Я в принципе не удивлюсь если через пару поколений разрешат и свастику…

    #1031672
  • Нет аватара Мафусаил
    01.05.1812:47:58

    Emergency — Аварийный! Перевод, очень символично. Это такой тролинг?! Издевка на нами всеми гражданами России?!

    #1031674
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    01.05.1813:08:39

    Действительно странно…

    В Волгограде Emergency для кого? Что там все по английски говорят что ли?

    Написать «Скорая помощь» не по феншую?

    #1031682
  • Нет аватара sosiska
    01.05.1813:30:24

    Emergency    

    #1031687
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