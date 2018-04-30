В Волгограде городская больница скорой медицинской помощи № 25 открыта после капремонта

За 3,5 года во многом благодаря федеральной поддержке был проведен не только ремонт уже имеющихся корпусов, но и открыты новые отделения. Так, завершено строительство приемно-диагностического корпуса, в начале года открылось первое отделение сочетанной травмы — в одноэтажном здании сосредоточены все основные службы: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения, оборудован специальный въезд в здание для автомобиля, а помещения разграничены по степени тяжести больных.

На сегодняшний день опорное лечебное учреждение практически полностью обновлено. Здесь в процессе реконструкции, которая началась в 2014 году, установлено самое современное оборудование, стали более комфортными палаты и холлы, установлены новые лифты, построена вертолетная площадка — в регион по федеральной программе поступил первый вертолет санитарной авиации, который совершает экстренные вылеты в любую точку области.

Было:

Стало:

Все это вместе с благоустроенной территорией, с грамотно выстроенной логистикой, максимально сокращающей время доставки пациента, и профессиональным оказанием экстренной помощи делает учреждение одним из самых современных не только в Волгоградской области, но и в России.

Было-стало после модернизации

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !