В Волгограде городская больница скорой медицинской помощи № 25 открыта после капремонта
За 3,5 года во многом благодаря федеральной поддержке был проведен не только ремонт уже имеющихся корпусов, но и открыты новые отделения. Так, завершено строительство приемно-диагностического корпуса, в начале года открылось первое отделение сочетанной травмы — в одноэтажном здании сосредоточены все основные службы: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения, оборудован специальный въезд в здание для автомобиля, а помещения разграничены по степени тяжести больных.
На сегодняшний день опорное лечебное учреждение практически полностью обновлено. Здесь в процессе реконструкции, которая началась в 2014 году, установлено самое современное оборудование, стали более комфортными палаты и холлы, установлены новые лифты, построена вертолетная площадка — в регион по федеральной программе поступил первый вертолет санитарной авиации, который совершает экстренные вылеты в любую точку области.
Было:
Стало:
Все это вместе с благоустроенной территорией, с грамотно выстроенной логистикой, максимально сокращающей время доставки пациента, и профессиональным оказанием экстренной помощи делает учреждение одним из самых современных не только в Волгоградской области, но и в России.
Было-стало после модернизации
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
- termometrix
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