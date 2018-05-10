Завод по производству приборов учёта электроэнергии открыли в Омске

Омское НПО «Мир» за девять месяцев построило и ввело в эксплуатацию новый приборостроительный завод, который будет производить приборы учета и управления электроэнергией. Всего за год планируется выпустить 140 тыс. счетчиков электроэнергии, в то время как в 2017 году на старых мощьностях предприятия их произвели всего 41 тысячу. На новом заводе планируется применение основ бережливого производства, что позволит повысить производительность труда и, по расчетам специалистов объединения, сократит издержки на 7-10 процентов.

Инвестиции в новое производство составили 100 млн рублей.

Кроме прочего завод будет выпускать оборудование для программно-технического комплекса «Луч», где реализуется технология цифровой подстанции для объектов электросетевого хозяйства классов напряжения от 0,4 до 110 кВ.

Омское предприятие «Мир» — один из лидирующих поставщиков технологий автоматизации энергосбережения в стране. Здесь создают системы автоматизированного учета энергоресурсов и управления энергообъектами, производят измерительные приборы. Структура объединения ориентирована на предоставление решений «под ключ». Предприятие включает в себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод, запуск которого на новой производственной площадке с новыми технологическими возможностями состоялся сегодня.

НПО «Мир» разработало более 300 программно-аппаратных комплексов, которые используют сегодня такие компании как «Газпром нефть», «Роснефть», Лукойл", предприятия структуры МРСК, порты и аэропорты. В настоящий момент интерес к продукции предприятие проявляет ПАО «Россети».