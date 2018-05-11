На Казанском авиационном заводе им. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» (КАЗ) готовят к первому полёту первый модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

До 2020 года через в цехах КАЗ пройдут обновление до 30 самолётов Ту-22М3. На них заменят авионику, продлят ресурс планера до сорока календарных лет и будет выполнен комплекс работ по установке оборудования под ракету Х-32 (изд. 9-А-2362) — глубоко модернизированную ракету Х-22 с большей дальностью и новой помехозащищённой ГСН, способной работать в условиях применения противником средств РЭБ.

Но ещё более важным аспектом модернизации, чем обновление вооружения бомбардировщика, будет возвращение на самолёт аппаратуры дозаправки в воздухе, которую с машин линейки Ту-22М в своё время убрали под давлением американцев при подписании договора СНВ-2.

Работы над Ту-22М начались в 1965 году и декларировались как глубокая модернизация Ту-22. В ходе развития проекта общего у них осталось только тактическое назначение. Характеристики нового бомбардировщика-ракетоносца подгонялись под решение двух основных задач: нанесение ударов по стратегическим целям в пределах континента и поражение авианосных ударных групп и соединений. Постановление Совета Министров СССР от ноября 1967 года обязывало спроектировать дальний носитель ракеты типа X-22. Максимальная скорость оговаривалась 2300-2500 км/ч, дальность полёта на дозвуковых скоростях — 7000 км, длина разбега и пробега не должна была превышать 1600 метров.

Результаты испытаний в 1969 году обозначили необходимость дальнейшей модернизации: Ту-22М показал дозвуковую дальность полёта — 4140 км, максимальную скорость — 1530 км/ч и длину разбега — 2600 м, что, конечно, не могло удовлетворить ни ВВС, ни ОКБ.

В декабре 1969 года было принято решение по модернизации Ту-22М в Ту-22М1. К 1973 году в Казани построили 9 самолётов, но в строевые части они так и не поступили — основные характеристики оказались ниже требуемых. Крупной серией решили строить дальнейшее развитие темы — Ту-22М2. Головная машина серии взлетела 7 мая 1973 года, а испытания и доводки проводились до 1975-го. По сравнению с версией М1, лётные характеристики изменились мало. Тем не менее в августе 1976 года самолёт приняли на вооружение Дальней авиации и авиации ВМФ. Всего до окончания серийного производства в 1983 году в Казани построили 211 самолётов Ту-22М2.

Чтобы обеспечить заданные ещё в 1967 году параметры модернизация машины была продолжена. Она привела к созданию версии бомбардировщика Ту-22М3. Его первый полёт состоялся 20 июня 1977 года, а с 1978-го «тройку» запустили в серийное производство. По лётно-техническим характеристикам Ту-22М3 значительно превосходил Ту-22М2: максимальная скорость — 2000 км/ч, потолок — 13,3 тыс. м, дальность — 6800 км, боевая нагрузка — до 24 т, суммарная боевая эффективность по сравнению с предшественником увеличилась в 2,2 раза. Но из-за множества доработок официально машину приняли на вооружение только в марте 1989 года. Всего в Казани построили 268 таких самолётов. Производство прекратили в 1993 году (тогда же, когда и Ту-160), предположительно, под давлением США. По неофициальным данным, сегодня в строю имеется 62 ракетоносца Ту-22М3.

На модернизацию Ту-22М3 повлияла война в Сирии. 17 ноября 2015 года 12 Ту-22М3 (вместе с Ту-95МС и Ту-160М) нанесли свой первый удар по ИГИЛ (организация запрещена в России). Ту-95МС и Ту-160М работали крылатыми ракетами, не заходя в воздушное пространство Сирии. А усиленная эскадрилья Ту-22М3, действовавшая с авиабазы в Моздоке, применяла обычные авиабомбы. Тогдашний командующий Дальней авиацией Анатолий Жихарев сообщал: «В ходе выполнения ударов самолёты Ту-22М3 за один вылет, продолжавшийся 5 часов 20 минут, преодолели расстояние 4510 километров».

Чтобы понимать, на что способен этот бомбардировщик, приведём сравнение: одним ударом свободнопадающими бомбами Ту-22М2 перепахивал площадь, эквивалентную 35 футбольным полям — это без малого 250 000 кв. м! Возможности прицельного оборудования позволяли попасть с 10-километровой высоты одиночной бомбой в отдельный дом.

Осенью 2017 года появилась информация, что завершена разработка документации на Ту-22М3М, на Казанском авиазаводе идёт подготовка производства для ремонта и модернизации бомбардировщиков, находящихся в строевых частях ВКС.

Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2. Это касается всей авионики, включая навигационно-прицельный комплекс, самолёт получит стеклянную кабину с многофункциональными дисплеями. Силовая установка обновлённого бомбардировщика будет идентичной Ту-160М2 — это новые двигатели НК-32-02 самарского ПАО «Кузнецов». Однако это утверждение вызывает сомнения, т.к. двигатель ещё только запускается в производство, и хватит ли мощностей у самарцев на одновременный выпуск двигателей и для Ту-160М2, и для Ту-22М3М.

Не нарушит ли Россия международных договоренностей, установив на Ту-22М3М аппаратуру дозаправки в воздухе? В ответе на запрос «БИЗНЕС Online» на авиазаводе аккуратно обошли эту тему.

«Договор СНВ-2 сейчас не действует, и мы вольны поступать в отношении Ту-22М3, как посчитаем нужным, — полагает главный редактор журнала „Арсенал Отечества“ Виктор Мураховский. — Действующий договор — СНВ-3. По этому поводу там ничего не говорится. В договоре определяется количество носителей и количество ядерных боевых частей. Система зачётов такая: один дальний бомбардировщик засчитывается как один носитель и одна ядерная боевая часть».

Самолёт ждёт ещё одно интересное новшество. Оно не столь прогрессивно, как появление стеклянной кабины или аппаратура для заправки в воздухе, зато эффектно с точки зрения своего рода идеологии воздушного боя и авиаэстетики. С Ту-22М3М уберут кормовую пушечную установку.

«На сегодня это архаизм, — констатирует Мураховский. — Сегодня ближний воздушный бой и перехват истребителями с помощью стрелково-пушечного вооружения — это ретростиль. Поэтому, конечно, надо пушку убирать, но усиливать при этом самолёт современным комплексом радиоэлектронного подавления. Возможно, это не конкретно комплекс „Витебск“ будет, а что-то адаптированное под Ту-22М3: ведь масса пушки с боекомплектом достаточно большая, поэтому вместо нее вполне можно сделать достаточно мощную станцию радиоэлектронного и оптико-электронного подавления».

Таким образом, «второе дыхание» бомбардировщика Ту-22М3 по своему эффекту может оказаться посильнее возобновления производства «Белого лебедя». Преимущество новой «тройки» хотя бы уже в том, что она есть, а Ту-160М2 ещё только начинает строиться.

Наши заокеанские «друзья» будут впечатлены, когда Ту-22М3 получит аппаратуру, потенциально делающую машину ещё одной «длинной рукой» России.