Строительство метродепо «Лихоборы» на севере Москвы



строительство депо "Лихоборы" 5.05.18г.

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Завершены работы по строительству электродепо «Лихоборы» для обслуживания поездов «салатовой» линии метро.

Пуск тестового поезда прошел в электродепо «Лихоборы», предназначенном для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тестовый поезд был сформирован в электродепо „Печатники“, откуда он проследовал до станции метро „Люблино“, а затем по „салатовой“ ветке до станции „Окружная“ и в депо „Лихоборы“ для тестирования верхнего строения пути. Поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе», — пояснили в правительстве г. Москвы.

В настоящий момент на объекте завершается благоустройство территории и проводятся комплексные испытания всех систем.

Электродепо «Лихоборы» — это комплекс из 38 зданий и сооружений на 17 гектарах, общая площадь застройки — 84 тысячи квадратных метров. В депо будет осуществляться ремонт и техобслуживание подвижного состава Люблинско-Дмитровскй линии в объеме 32 состава ночного отстоя и десять составов в ремонте (в том числе мойка составов).

Для оперативного определение технического состояния колесных пар вагонов подвижного состава будет применен диагностический комплекс с передачей данных в единую систему хранения данных метрополитена.

В депо также созданы условия для отдыха локомотивных бригад. В административно-бытовом корпусе депо помимо комнат отдыха, оборудованы душевые, раздевалки, столовая, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортзалы.

https://stroi.mos.ru/pres...ushchien-tiestovyi-poiezd

Строительство депо Лихоборы. Фото от 5.05.2018 г.