Группа «Акрон» открыла дочернюю компанию в Бразилии для «проникновения на рынок» региона

Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире, открыла в Бразилии (г. Сан-Паулу) дочернюю компанию Acron Brasil Ltda. с целью более глубокого проникновения на рынок, предоставления полного сервиса покупателям в Бразилии и организации мероприятий по продвижению продукции собственного производства и продукции производства третьи лиц.

Общий объем поставок минеральных удобрений в страны Латинской Америки в 2017 году превысил 1,3 млн тонн. Бразилия стала ключевым рынком сбыта для аммиачной селитры и NPK в регионе.

В «Акроне» подчеркивают, что компания «имеет широкий спектр интересов в этой стране и надежных партнеров, с которыми группа сотрудничает на протяжении многих лет».

В мае стало известно, что «Акрон» участвует в переговорах с бразильской Petrobras о покупке двух производственных активов. Petrobras готова продать «Акрону» Araucaria Nitrogenados SA (Ansa) и Nitrogen Fertilizer Unit III. Переговоры являются эксклюзивными, их срок составляет 90 дней.

«Открытие компании в Бразилии — очередной шаг на укрепление наших позиций на этом стабильно развивающемся рынке удобрений. В будущем мы продолжим реализацию стратегии на увеличение и диверсификацию поставок нашей продукции во все ключевые страны Латинской Америки», — прокомментировал вице-президент по ВЭД компании Дмитрий Хабрат.