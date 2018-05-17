В Волгограде открыто железнодорожное сообщение с международным аэропортом Гумрак

В Волгограде торжественно запустили новую железнодорожную ветку, по которой будут курсировать электрички до аэропорта.

С этой целью РЖД была построена новая железнодорожная ветка от станции Гумрак. В аэропорту Волгограда обустроена железнодорожная платформа: построен навес, турникеты, навигация для пассажиров, смонтировано досмотровое оборудование.

Железнодорожная ветка была построена в кратчайшие сроки-за 1,5 года.

Ранее сообщалось, что на проект по организации железнодорожного сообщения с международным аэропортом в Волгограде («Гумрак») ОАО «РЖД» направило около 3,6 млрд рублей.

По маршруту Аэропорт — вокзал Волгоград-1 уже проехали первые пассажиры. С завтрашнего дня расписание должно стать регулярным, и электрички начнут ходить до станции Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда.

Расчетное время движения до станции Волгоград-1 составит от аэроузла всего 30 минут. В час железнодорожной платформа в аэропорту сможет пропускать 2600 человек. Обслуживать ее будут 22 пары поездов, в том числе и 4 новых электропоезда, которые закуплены недавно.

Планируется, что электрички будут ходить от аэропорта по трем маршрутам: до станций Волгоград-I, Шпалопропитка и Волжский.