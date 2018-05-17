В Волгограде открыто железнодорожное сообщение с международным аэропортом Гумрак
В Волгограде торжественно запустили новую железнодорожную ветку, по которой будут курсировать электрички до аэропорта.
С этой целью РЖД была построена новая железнодорожная ветка от станции Гумрак. В аэропорту Волгограда обустроена железнодорожная платформа: построен навес, турникеты, навигация для пассажиров, смонтировано досмотровое оборудование.
Железнодорожная ветка была построена в кратчайшие сроки-за 1,5 года.
Ранее сообщалось, что на проект по организации железнодорожного сообщения с международным аэропортом в Волгограде («Гумрак») ОАО «РЖД» направило около 3,6 млрд рублей.
По маршруту Аэропорт — вокзал Волгоград-1 уже проехали первые пассажиры. С завтрашнего дня расписание должно стать регулярным, и электрички начнут ходить до станции Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда.
Расчетное время движения до станции Волгоград-1 составит от аэроузла всего 30 минут. В час железнодорожной платформа в аэропорту сможет пропускать 2600 человек. Обслуживать ее будут 22 пары поездов, в том числе и 4 новых электропоезда, которые закуплены недавно.
Планируется, что электрички будут ходить от аэропорта по трем маршрутам: до станций Волгоград-I, Шпалопропитка и Волжский.
17.05.1814:08:10
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17.05.1817:15:42 что, серьёзно?