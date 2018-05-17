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Транспорт и логистика

В Волгограде открыто железнодорожное сообщение с международным аэропортом Гумрак

  •  © volpromex.ru

В Волгограде торжественно запустили новую железнодорожную ветку, по которой будут курсировать электрички до аэропорта.

С этой целью РЖД была построена новая железнодорожная ветка от станции Гумрак. В аэропорту Волгограда обустроена железнодорожная платформа: построен навес, турникеты, навигация для пассажиров, смонтировано досмотровое оборудование.

Железнодорожная ветка была построена в кратчайшие сроки-за 1,5 года.

Ранее сообщалось, что на проект по организации железнодорожного сообщения с международным аэропортом в Волгограде («Гумрак») ОАО «РЖД» направило около 3,6 млрд рублей.

По маршруту Аэропорт — вокзал Волгоград-1 уже проехали первые пассажиры. С завтрашнего дня расписание должно стать регулярным, и электрички начнут ходить до станции Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда.

Расчетное время движения до станции Волгоград-1 составит от аэроузла всего 30 минут. В час железнодорожной платформа в аэропорту сможет пропускать 2600 человек. Обслуживать ее будут 22 пары поездов, в том числе и 4 новых электропоезда, которые закуплены недавно.

Планируется, что электрички будут ходить от аэропорта по трем маршрутам: до станций Волгоград-I, Шпалопропитка и Волжский.

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https://vlg.newdaypost.ru/avto/v-volgograde-torzhestvenno-zapustili-elektrichki-do-aeroporta.html

Волгоград, РЖД
  • Великоросс Великоросс
    17.05.1814:08:10

    •  © vlg.newdaypost.ru

    #1036580
  • alex4spb alex4spb
    17.05.1814:14:08

    круто!     +

    а у нас в Питере так и не сподобились…

    #1036583
    • Human RS Human RS
      17.05.1814:58:54

      Обещают после чемпионата построить.

      #1036603
    • Нет аватара Сергей40
      17.05.1817:13:09

      Будет зависеть от того, как часто туда электрички будут ходить. Если хотя бы раз в 1,5 часа, то польза будет, а три раза в сутки мало кому нужно. И Волгоград это не Санкт-Петербург, а маршрут электрички охватывает лишь полгорода, и к ЖД платформам не подходит другой общественный транспорт.

      Отредактировано: Сергей40~17:13 17.05.18
      #1036671
      • alex4spb alex4spb
        17.05.1817:15:42

        к ЖД платформам не подходит другой общественный транспорт.
        что, серьёзно?    

        а зачем оно тогда надо?

        #1036672
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