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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь сдала головную нефтеналивную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20

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17 мая 2018 года Окская судоверфь (директор Владимир Куликов, верфь входит в состав UCL Holding) сдала головную мелкосидящую «двухкорпусную» несамоходную нефтеналивную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4101).

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

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Окская судоверфь, Нижегородская область, ROB20, баржа
  • Михаил Зубков Михаил Зубков
    18.05.1800:52:46

    Баржа — катамаран? Тогда молодцы! Наконец-то…

    #1036839
    • A_SEVER A_SEVER
      18.05.1800:56:33

      Баржа — катамаран?
      Катамаран это автор поста, а баржа обычная.    

      #1036841
      • Михаил Зубков Михаил Зубков
        18.05.1802:14:37

        На фото сзади похожа на автора. Лучше бы автор был Обычный, а баржа — катамаран.

        #1036858
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