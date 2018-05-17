Окская судоверфь сдала головную нефтеналивную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20
ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4101).
Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.
Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».
Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.
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18.05.1800:52:46
18.05.1800:56:33 Катамаран это автор поста, а баржа обычная.
18.05.1802:14:37