Окская судоверфь сдала головную нефтеналивную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20

17 мая 2018 года Окская судоверфь (директор Владимир Куликов, верфь входит в состав UCL Holding) сдала головную мелкосидящую «двухкорпусную» несамоходную нефтеналивную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20 класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4101).

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.