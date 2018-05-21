Ховеркрафт закончил строительство СВП Нептун 23 для Ямала
Компания «Ховеркрафт» закончила строительство первого из двух пассажирских судов на воздушной подушке проекта «Нептун 23» по заказу департамента транспорта ЯНАО.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fwG3n3cHYkY
СВП построено под наблюдением Российского речного регистра по классу *Р1.2/1.2СВП и предназначено для круглогодичной эксплуатации на переправе между городами Салехард и Лабытнанги, а также обеспечения пассажирского сообщения с отдаленными поселками, расположенными на реке Обь.
СВП вмещает до 22 пассажиров. На судне установлены два дизельных двигателя Cummins ISF 2.8.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/W9XKSJ-T5lo
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- Hovercraft. RU
- 21.05.201822:16
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