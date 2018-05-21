Ховеркрафт закончил строительство СВП Нептун 23 для Ямала

Компания «Ховеркрафт» закончила строительство первого из двух пассажирских судов на воздушной подушке проекта «Нептун 23» по заказу департамента транспорта ЯНАО.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fwG3n3cHYkY

СВП построено под наблюдением Российского речного регистра по классу *Р1.2/1.2СВП и предназначено для круглогодичной эксплуатации на переправе между городами Салехард и Лабытнанги, а также обеспечения пассажирского сообщения с отдаленными поселками, расположенными на реке Обь.

СВП вмещает до 22 пассажиров. На судне установлены два дизельных двигателя Cummins ISF 2.8.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/W9XKSJ-T5lo