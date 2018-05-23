«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение в Ираке

Компания «Bashneft International B.V.», общество группы НК «Роснефть», по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название «Салман».

Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов.

НК «Роснефть» рассматривает данное открытие в качестве важной вехи в развитии проектов по разведке и добыче за рубежом.