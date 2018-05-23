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Российские проекты за рубежом

«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение в Ираке

  •  © www.rosneft.ru

Компания «Bashneft International B.V.», общество группы НК «Роснефть», по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название «Салман».

Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов.

НК «Роснефть» рассматривает данное открытие в качестве важной вехи в развитии проектов по разведке и добыче за рубежом.

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https://www.rosneft.ru/press/news/item/191015/

Роснефть, Ирак
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    23.05.1815:43:22

    Неужели?Прямо-таки разведали?Пускай качают и побольше!Надо пользоваться моментом!   

    #1038613
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