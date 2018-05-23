«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение в Ираке
Компания «Bashneft International B.V.», общество группы НК «Роснефть», по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название «Салман».
Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов.
НК «Роснефть» рассматривает данное открытие в качестве важной вехи в развитии проектов по разведке и добыче за рубежом.
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- Великоросс
- 23.05.201815:33
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23.05.1815:43:22