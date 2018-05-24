Отряд Каспийской флотилии пришёл в Керчь





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru