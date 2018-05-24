Отряд Каспийской флотилии пришёл в Керчь
Артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.
Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru
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24.05.1809:34:49 А чтобы у соседей не было желания сделать что-то плохое.
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24.05.1810:21:12 Захватить порт конечно можно, но потом придётся взять на себя ответственность за его инфраструктуру и его сотрудников, а мы ещё с Крымом не закончили.
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