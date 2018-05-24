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Армия и Флот

Отряд Каспийской флотилии пришёл в Керчь

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Артиллерийские катера Каспийской флотилии АК-201, АК-248 и АК-326 совершили переход из Астрахани в Керчь для охраны судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru

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ВМФ, Каспийская флотилия, Керчь, Крым
  • Нет аватара kostya251189
    24.05.1809:09:48

    уже и видео есть:

    на первых минутах видно, как они идут в сторону Керчи

    ©Видео с youtube.com

    #1038893
    • A_SEVER A_SEVER
      24.05.1810:02:20

      видно, как они идут в сторону Керчи

      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~10:10 24.05.18
      #1038920
  • Нет аватара Юрген
    24.05.1809:25:16

    А зачем? Разве погранцов для этого недостаточно?

    #1038899
    • A_SEVER A_SEVER
      24.05.1809:34:49

      А зачем?
      А чтобы у соседей не было желания сделать что-то плохое.    
      Разве погранцов для этого недостаточно?
      Объединив усилия ВМФ, Пограничной службы ФСБ и Росгвардии, можно обеспечить полный порядок.

      #1038906
      • Нет аватара Юрген
        24.05.1809:36:30

        «Лучшая защита от чужого флота — наши танки в их портах». (С)

        Ну ладно, так тоже неплохо.

        #1038907
        • A_SEVER A_SEVER
          24.05.1810:21:12

          наши танки в их портах
          Захватить порт конечно можно, но потом придётся взять на себя ответственность за его инфраструктуру и его сотрудников, а мы ещё с Крымом не закончили.

          #1038923
          • Нет аватара Юрген
            24.05.1810:22:51

            Совершенству, как известно, нет предела.

            #1038924
            • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
              24.05.1811:41:49

              пускай долги СВОИ раздадут — Россия уже один раз расплатилась за весь союз бывший — предлагаете повторить?

              #1038939
  • Serg My Star Serg My Star
    24.05.1809:46:35

    А что соседи? У них все хорошо. Своей авиацией разве что краску своими обломками на арке поцарапают.Ну дык браконьеров надо в плен брать, красить заставить. Опыт у страны есть. Фашики вон сколько построили. Заодно и перевоспитались.    

    #1038910
  • Human RS Human RS
    24.05.1813:12:41

    На постоянку перевели на ЧФ или временно?

    #1038950
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