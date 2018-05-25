В Москве открылась HeliRussia-2018

Открывшаяся сегодня в «Крокусе» 11-я выставка вертолетной индустрии HeliRussia заметно расширилась, переехав в новый павильон, увеличив площадь экспозиции сразу на 1000 м2, до 13000 м2.

Такое расширение было вызвано растущим количеством экспонентов. В этом году в выставке принимают участие 246 компаний — на девять больше, чем годом ранее. Как отмечают в оргкомитете выставыки, несмотря на сложную политическую обстановку, сохраняется широкое международное присутствие. В числе участников HeliRussia 2018 49 иностранных компаний из 19 стран мира.Сегодня на HeliRussia 2018 состоялась премьера трех легких вертолетов, показ двух перспективных беспилотников, нового двигателя и бортового оборудования для винтокрылых машин.

Фоторепортаж с выставки.

Холдинг «Вертолеты России» впервые представил публике легкий многоцелевой вертолет VRT500, разработанный конструкторским бюро ВР-Технологии в сотрудничестве с международной командой инженеров. VRT500 станет первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.

«Мы отмечаем интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных эксплуатантов. На сегодняшний день подписаны соглашения о стратегическом партнерстве в рамках программы продвижения вертолета на международные рынки. По нашим оценкам к 2035 году мы реализуем около 1000 машин, что позволит нам занять до 15% в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 тонн. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

На сегодняшний день специалисты холдинга проводят прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время планируется приступить к аэродинамическим испытаниям.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом, в сегменте со взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.

Кабина VRT500

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» получило первый вертолет Ми-171А2 производства холдинга «Вертолеты России». Воздушное судно получено компанией в соответствии с подписанным ранее решением о передаче в эксплуатацию двух новейших вертолетов Ми-171А2. Поставка второй машины будет осуществлена в ближайшее время.

Ми-171А2 является самой современной модификацией вертолетов типа Ми-8/17. Воздушное судно оснащено новыми двигателями с цифровой системой управления, а также эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. В результате модернизации существенно увеличился запас мощности, показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%.

Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования, сделанного по принципу «стеклянной кабины», позволило сократить состав экипажа до двух человек. С целью повышения безопасности применены современные системы предупреждения близости земли, других воздушных судов и препятствий на пути следования вертолета.

Впервые на выставке продемонстрирован беспилотник SKYF, представляющий собой промышленную авиагрузовую платформу мультироторного типа. Это третий опытный образец, предназначенный для летных испытаний. Он доработан по итогам тестов первых двух беспилотников. По его словам, в будущем планируется построить еще от двух до четырех опытных образцов.Беспилотная платформа обладает грузоподъемностью в 250 кг. С грузом в 50 кг она может лететь до 8 ч на дальность до 350 км. Ее габариты — 5,2×2,2 м, что позволяет ей помещаться в стандартный грузовой контейнер и быть подготовленной к полету за 10 мин.На SKYF используется двигатель внутреннего сгорания, работающий на 95-м бензине. Это собственная разработка компании на основе блока цилиндров ВАЗовского двигателя.

Модернизированный Ансат.

Позволяет сразу из вертолета перегружать в карету скорой.

Ми-171Ш.создан для нужд Сил специальных операций (ССО).Как рассказал один эксперт, машина имеет мощное пулеметное вооружение, внутреннее кевларовое бронирование, для спецназовцев стоят удоропоглощающие кресла,Вертолет предназначен для действий при полном отсутствии света, ориентируясь только на сигналы инфракрасных маркеров, которые передаются с земли. Всё светотехническоеоборудование адаптировано под очки ночного видения.

Машина также предназначенат для транспортировки вездеходов «Багги» типа М3 или М6.На выставке показали, как в МИ-171Ш заезжает Чаборз-М3.

В дверных проёмах утановлены пулемёты калибром 12,7 мм.

Улавливатель Дронов.

От винта!

«Рособоронэкспорт»

КРЭТ и тренажер Ми-171

Свехлёгкий вертолет MICRON.

ОДК. Двигатель ВК-2500ПС-03

МАРЗовский Ми-2.

Новая Касатка слева.