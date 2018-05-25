В Санкт-Петербурге дан старт производству Toyota Camry нового поколения

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге состоялась церемония, посвященная 10-летнему юбилею предприятия, а так же запуску производства Toyota Camry нового поколения для рынков России, Беларуси и Казахстана. Восьмое поколение популярной модели подверглось самым значительным изменениям в истории по сравнению с предыдущими версиями. Запущенная сегодня в производство Camry разработано на новой платформе GA-K архитектуры Toyota New Global Architecture («Новая Глобальная Архитектура Тойота»).

Выпуск нового продукта потребовал серьезных изменений. Инвестиции в модернизацию производственной линии для проекта составили 3,9 млрд рублей. За десятилетие же со старта рабоы предприятия суммарные инвестиции превысили 27,5 млрд. А количество сотрудников завода возросло с начальных 781 до сегодняшних 2 400. При этом объемы производства выросли с 6 393 автомобилей в 2008 году до 66 684 автомобилей в 2017-м.

Запущенное в производство восьмое поколение популярного седана предстанет в семи различных вариациях. Моторный ряд также будет отличаться многообразием: от 2-литровых устройств на 150 лошадиных сил, до 249-сильных двигателей объемом 3,5 литра. Последний из них идет в комплекте с восьмиступенчатой коробкой-автомат. Ранее аналогичные детали ставились только на моделях для американского рынка. Для увеличения безопасности поездок машины оборудованы электронным ассистентом Toyota Safety Sense, способный не только автоматически регулировать свет, но и в экстренных ситуациях предотвратить столкновение с препятствием.

Стоимость обновленных Camry в базовой сборке снизится на сумму в 8 тысяч и составит порядка 1,3 млн рублей.