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Производство

В Санкт-Петербурге дан старт производству Toyota Camry нового поколения

  •  © autostat.ru

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге состоялась церемония, посвященная 10-летнему юбилею предприятия, а так же запуску производства Toyota Camry нового поколения для рынков России, Беларуси и Казахстана. Восьмое поколение популярной модели подверглось самым значительным изменениям в истории по сравнению с предыдущими версиями. Запущенная сегодня в производство Camry разработано на новой платформе GA-K архитектуры Toyota New Global Architecture («Новая Глобальная Архитектура Тойота»).

Выпуск нового продукта потребовал серьезных изменений. Инвестиции в модернизацию производственной линии для проекта составили 3,9 млрд рублей. За десятилетие же со старта рабоы предприятия суммарные инвестиции превысили 27,5 млрд. А количество сотрудников завода возросло с начальных 781 до сегодняшних 2 400. При этом объемы производства выросли с 6 393 автомобилей в 2008 году до 66 684 автомобилей в 2017-м.

  •  © dvizhok.su

Запущенное в производство восьмое поколение популярного седана предстанет в семи различных вариациях. Моторный ряд также будет отличаться многообразием: от 2-литровых устройств на 150 лошадиных сил, до 249-сильных двигателей объемом 3,5 литра. Последний из них идет в комплекте с восьмиступенчатой коробкой-автомат. Ранее аналогичные детали ставились только на моделях для американского рынка. Для увеличения безопасности поездок машины оборудованы электронным ассистентом Toyota Safety Sense, способный не только автоматически регулировать свет, но и в экстренных ситуациях предотвратить столкновение с препятствием.

Стоимость обновленных Camry в базовой сборке снизится на сумму в 8 тысяч и составит порядка 1,3 млн рублей.

  •  © dvizhok.su
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https://www.gov.spb.ru/gov/admin/movchan-sn/news/136798/

Санкт-Петербург, Тойота, модернизация, автомобильная промышленность, иностранные инвестиции
  • Нет аватара yarser
    25.05.1821:28:34

    Это в «разорванной в клочья» экономике люди за год покупают 66+ тысяч машин бизнесс-класса только одной марки? Нормальный такой кризис, душевный, я бы сказал!

    #1039487
  • Нет аватара port
    25.05.1821:56:01

    красиво смотрится… когда уже Автоваз или Кортеж начнут подобное производить в серийку

    Отредактировано: port~21:56 25.05.18
    #1039496
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