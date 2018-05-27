Компания «H+H Россия» экспортировала в Великобританию более 20 тыс. кубометров газобетона

Компания «H+H Россия» продолжает плановые поставки газобетона, произведенного на заводе в Ленинградской области, в Великобританию. К настоящему моменту уже отгружено более 20 тысяч м3 газобетонной продукции, сообщает пресс-служба компании.

H+H приступила к выполнению британского контракта в конце 2017 года: первая партия продукции была отгружена в декабре. По состоянию на середину мая в Великобританию по морю отправлено уже 7 партий российского газобетона производства Н+Н общим объемом более 20 тысяч м3. Технический директор международного холдинга H+H Питер Линдстон (Peter Lidstone) заявил, что в компании очень довольны высоким постоянным качеством продукции, которое даже превзошло их ожидания. Поставки Н+Н на британский рынок запланированы в течение всего 2018 года.

Отметим, что технологический процесс и качество продукции Н+Н, выпускаемой как для российского, так и зарубежного рынка, полностью соответствуют Европейским нормативам (EN), что подтверждено действующими сертификатами. В 2016 году российский завод Н+Н получил СЕ маркировку, дающую возможность поставок в страны Европы. В этом году это соответствие строгой безопасности и экологичности продукции было снова подтверждено.

«Н+Н» это международная компания, берёт своё начало в Дании.

Весной 2009 года в пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области был введен в эксплуатацию российский завод по производству изделий из автоклавного газобетона Н+Н.

Общий объем инвестиций в данный проект исчисляется десятками миллионов евро. Появление этого предприятия на карте Ленинградской области послужило началом формирования крупной промышленной зоны на территории пос. Кикерино, согласно схеме территориального планирования Волосовского района.

Зимой 2013 года завод Н+Н прошел модернизацию производства и его плановая мощность была увеличена до рекордного в регионе показателя в 400 000 м.куб. автоклавного газобетона в год.