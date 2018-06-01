Находкинский «Восточный Порт» приступил к созданию ж/д полотна на третьей очереди терминала

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» приступил к разработке скального грунта на площадке строительства железнодорожного парка «Новый» на Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

Буровзрывные работы на территории парка завершат до конца августа текущего года. Две буровзрывные установки уже разрыхлили около 7 тысяч кубометров скального грунта. Общий объём работ 310 тысяч кубометров.

Объем инвестиций в строительство парка «Новый» составляет 2,8 млрд рублей. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства — техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД», финансирование ведется за счет средств ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» без привлечения ресурсов государственного бюджета.

На территории парка начали строить 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной в 71 вагон. На соединительных путях между парком «Новый» и путями общего пользования станции Находка Восточная ДВЖД построят железнодорожные путепроводы и мост. На участке автомобильной дороги между парком «Новый» и специализированным угольным комплексом Третьей очереди возведут автомобильный путепровод.