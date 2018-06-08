Улан-Удэнский авиационный завод модернизирует производство Ми-171А2

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках организации серийного производства вертолета Ми-171А2 вводит в строй новое оборудование по изготовлению и доработке специального технологического оснащения. Кроме того, предприятие модернизирует заготовительно-штамповочное производство.

После реализации проекта цифровые технологии охватят все этапы подготовки производства летательных аппаратов на У-УАЗ. Раскрой, контроль будет осуществляться с помощью цифровых технологий, моделирование технологической оснастки и формовка будет производиться на современном оборудовании.

Это позволит в 1,5-2 раза сократить сроки подготовки производства, а также на 30% снизить ее трудоемкость. «Мы поэтапно переходим к современному производству. Новые технологии позволяют отказаться от применения и изготовления монтажных эталонов, калибров, шаблонов. Именно так на предприятии сегодня уже ведется монтаж оснастки на вертолет Ми-171А2 и Ка-226Т», — отметил управляющий директор АО «У-УАЗ».

В рамках проекта по модернизации изготовления оснастки в 2018 году будет завершен монтаж нового оборудования формовки эластичными средами высокого давления с одновременной обработкой нескольких деталей. Благодаря увеличению давления объем доводочных операций планируется сократить на 35-40%. В цехе изготовления эталонной и крупногабаритной оснастки параллельно с производственным процессом ведутся работы по его реконструкции, призванной сократить производственные площади более чем на 1000 тыс. кв. м.

Модернизация ряда направлений в заготовительно-штамповочном производстве уже существенно повысила точность работ, а также дала экономию времени и ресурсов. Рост производительности вырос от 15 до 50% в зависимости от типа изготавливаемых деталей. Кроме того технологии высокопроизводительного фрезерного раскроя листов с оптимизацией раскладки заготовок сэкономили в 2017 году 1035 нормочасов.