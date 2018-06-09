Дан старт подготовке к производству новейшего «Кукурузника»

В России, в Улан-Удэ, на базе «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ), входящего в Холдинг «Вертолеты России» обсудили начало производства самолета ТВС-2ДТС. Самолет получил новое, челоекопонятное имя «Байкал». Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Самолет ТВС-2ДТС является глубокой модернизацией самолёта Ан-2. В отличии от Ан-2 новая машина имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. «Кукурузник», благодаря использованию современной авионики, теперь может эксплуатироваться в любое время суток.

Машина впервые была показана на авиасалоне МАКС в 2017 году. Разработчиком самолета является СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина). Там же был построен первый опытный экземпляр этой машины.

Стоит добавить, что на самолет уже есть заказ в количестве 200 машин от авиакомпании «Полярные авиалинии». Поставка первых новейших «Кукурузников» эксплуатанту ожидается в 2021 г. Всего же поставка всех 200 машин должна состояться с 2021 до 2025 г.