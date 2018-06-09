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Авиация

Дан старт подготовке к производству новейшего «Кукурузника»

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В России, в Улан-Удэ, на базе «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ), входящего в Холдинг «Вертолеты России» обсудили начало производства самолета ТВС-2ДТС. Самолет получил новое, челоекопонятное имя «Байкал». Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Самолет ТВС-2ДТС является глубокой модернизацией самолёта Ан-2. В отличии от Ан-2 новая машина имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. «Кукурузник», благодаря использованию современной авионики, теперь может эксплуатироваться в любое время суток.

Машина впервые была показана на авиасалоне МАКС в 2017 году. Разработчиком самолета является СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина). Там же был построен первый опытный экземпляр этой машины.

Стоит добавить, что на самолет уже есть заказ в количестве 200 машин от авиакомпании «Полярные авиалинии». Поставка первых новейших «Кукурузников» эксплуатанту ожидается в 2021 г. Всего же поставка всех 200 машин должна состояться с 2021 до 2025 г.

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ТВС-2ДТС, Полярные Авиалинии, У-УАЗ, Вертолеты России
  • PYCCO TYPUCTO PYCCO TYPUCTO
    09.06.1810:21:49

    Байкал — реал лучше «кукурузника» и просто «ан-2». Вообще почаще бы нашим изделиям географические имена давать. Это же отличная перманентная реклама озера при внутренней поддержке и затем выходе на экспорт, с т.з привлечения туриста в регион = бабла в страну) Да и внутреннему бы тоже вместо поддержки Турций и их зп и пенсий, например, из Мск и СПб бабло обратно в регионы везти и себя — всю огромную развивать.

    #1043539
    • rvk rvk
      09.06.1810:33:13

      Мне «кукурузник» больше нравится — отражает назначение самолета, хоть какой-то смысл несет. А Байкал? Ну только место его производства, а если его производство перенесут?

      #1043542
      • Armine Armine
        09.06.1810:36:55

        Челоекопонятное вышло не совсем человекопонятным    

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        #1043544
      • PYCCO TYPUCTO PYCCO TYPUCTO
        09.06.1810:38:33

        Перенесут или нет — неважно, пусть рекламирует регион и привлекает средства)) Профильное народное название никуда ж не денется при этом, но и другие профили оно уже не затмит.

        #1043545
        • rvk rvk
          09.06.1811:36:23

          На экспорт можно и другое название, а внутри страны Байкал все знают. Народ все равно будет называть его Кукурузником)))

          #1043563
          • PYCCO TYPUCTO PYCCO TYPUCTO
            09.06.1812:02:57

            ниче страшного) главное, чтоб в мозгУ чаще звучал нужный посыл, а он там сам идею для отдыха вовремя подкинет. Так что маркетологи норм сработали)

            И в кино их снять, красивый же, а то у нас толком и нет фильмов с парашютным экстримом. Так, глядишь, одно другое и потащит.)

            Отредактировано: PYCCO TYPUCTO~12:13 09.06.18
            #1043581
    • Нет аватара Александр Владимирович
      09.06.1811:54:59

      лучше Байкалом назвать новый транспортник,всё таки для такого мелкого самолета это название не подходит    

      #1043573
      • PYCCO TYPUCTO PYCCO TYPUCTO
        09.06.1812:00:53

        да нормально, для массового потребителя самое оно) 200 штук на Север, оттуда с зарплатами на Байкал) Парашютисты тоже сразу поймут что есть что) Транспортнику. когда он еще, Сахалин ему, там тоже круто!)

        #1043579
  • SergeySeverny SergeySeverny
    09.06.1811:27:43

    «Байкал» для такой маленькой машинки не очень здорово, мне кажется, что-то поменьше надо…

    впрочем, пусть будет так, всё лучше, чем ТВС-2ДТС    

    #1043560
  • Serg My Star Serg My Star
    09.06.1811:36:11

    rvk — поправте в своем посте слово «челоекопонятное» очепятка понимаешь,я не модератор, но так сразу бросается в глаза. Пост мой удалите. Не по теме, а по стилистике. Но все равно, новости плюс. «Антонова» жалко. Убили гады, к чему и стремились.

    Отредактировано: Serg My Star~11:39 09.06.18
    #1043562
  • Нет аватара xaht88
    09.06.1814:09:21

    ТВС-2ДТС несколько лет маялся с производством… Хорошая новость. Востоку страны тяжко без малой авиации, расстоянии большие в районах, тайга, горы и тундра. В прошлом году промелькнула новость, что самостоятельно предприниматели наладили полеты на старом «кукурузнике» между деревнями и района     очень были популярны пока не прикрыли, летали по бытовому карманному навигатору.    

    Отредактировано: xaht88~14:10 09.06.18
    #1043609
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