«КАМАЗ» представил новые модели для строительного рынка

В Москве завершилась выставка bauma СТТ-2018, на которой «КАМАЗ» представил новые модели, актуальные для строительного рынка.

В экспозиции «КАМАЗа» было представлено пять моделей: новейший самосвал-углевоз на шасси КАМАЗ-65801, самосвал КАМАЗ-6520 с обновлённой комфортабельной кабиной, автобетоносмеситель 5814Y7 на шасси КАМАЗ-6540, бортовой автомобиль с КМУ PALFINGER РК 13501 SLD на шасси КАМАЗ-5325 и седельный тягач КАМАЗ-54909 с подключаемым передним гидростатическим приводом. На уличной экспозиции демонстрировалась автотехника дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии — Туймазинского завода автобетоновозов.

В ходе выставки состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Торгово-финансовой компанией «КАМАЗ» и машиностроительным заводом «Бецема». Речь идет о разработке и совместном продвижении автосамосвалов на шасси КАМАЗ-5325, специализированных автомобилей, предназначенных для перевозки угля, автоцистерн и автотопливозаправщиков на шасси КАМАЗ-65207 и КАМАЗ-65208, а также коммунально-дорожной техники.

«Этот углевоз — наш новый совместный продукт с компанией «Бецема». Интерес посетителей к нему обусловлен тем, что потребительские свойства у самосвала выше, чем у конкурентов, при этом цена существенно ниже, — подчеркнул генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев. — КАМАЗы были представлены на рынке углевозов, но со стандартными кузовами, которым, зачастую, не хватало «кубатуры» — они вмещали максимум 18-20 кубов груза. Представленная на выставке модель кардинально отличается от предшественников благодаря новейшему шасси -65801и 28-кубовому кузову. Новый углевоз выглядит очень достойно на фоне самых популярных европейских аналогов и мы рассчитываем, что он будет пользоваться высоким спросом у потребителей».

Ранее в компании «Бецема» устанавливались надстройки на европейские шасси, теперь завод начал комплектовать собственными кузовами и новое семейство тяжелых карьерных КАМАЗов. «Шасси КАМАЗ-65801 отличается очень большим запасом прочности и хорошей грузоподъёмностью, что позволяет нам устанавливать не только 20-кубовые серийные кузова, но и большеобъёмные, предназначенные для перевозки угля и скальных пород. При этом модель -65801 выпускается серийно, что положительно влияет на конечную стоимость углевоза, — пояснил директор по продажам «Бецема» Михаил Кругликов. — Ещё одна задача — чтобы самосвальная надстройка не оказывала негативного влияния на шасси. Это условие нами выполнено и согласовано с инженерами НТЦ «КАМАЗа».

Специалисты провели большую работу для устранения наиболее частых проблем, возникающих при эксплуатации углевозов. Благодаря инновационным решениям удалось снизить вес кузова, при этом он обладает повышенной прочностью, т.к. полностью сделан из высокопрочной износостойкой стали марки Quard 450 (НЛМК). По словам Кругликова, машины такого типа прекрасно себя зарекомендовали в тяжелейших условиях работы и заказы на них постоянно растут.