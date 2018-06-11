Электродепо «Южное» в Санкт-Петербурге





© Фото из открытых источников

В июне электродепо «Южное» начало свою работу в качестве площадки для отстоя неиспользуемых вагонов Петербургского метрополитена. Новое электродепо предназначено для технического обслуживания и ремонта составов Фрунзенско-Приморской линии, начало работы депо в полном объёме намечено на конец этого года.





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото vk.com/piter_metro