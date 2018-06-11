Электродепо «Южное» в Санкт-Петербурге
В июне электродепо «Южное» начало свою работу в качестве площадки для отстоя неиспользуемых вагонов Петербургского метрополитена. Новое электродепо предназначено для технического обслуживания и ремонта составов Фрунзенско-Приморской линии, начало работы депо в полном объёме намечено на конец этого года.
Фото vk.com/piter_metro
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