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Фотофакты

Электродепо «Южное» в Санкт-Петербурге

  •  © Фото из открытых источников

В июне электродепо «Южное» начало свою работу в качестве площадки для отстоя неиспользуемых вагонов Петербургского метрополитена. Новое электродепо предназначено для технического обслуживания и ремонта составов Фрунзенско-Приморской линии, начало работы депо в полном объёме намечено на конец этого года.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фото vk.com/piter_metro

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Санкт-Петербург, метро, электродепо
  • Нет аватара stasik
    11.06.1814:54:34

    Пуск в декабре, заодно перейдёт 5 линяя на восьмивагонные составы

    #1044029
    • A_SEVER A_SEVER
      11.06.1815:16:55

      перейдёт 5 линяя на восьмивагонные составы
      А 4-я на семивагонные?

      #1044034
      • Нет аватара stasik
        11.06.1816:31:04

        Да. И будет обслуживаться тч-3 Московское, которое сейчас обслуживает пятую линию. И заодно разгрузится тч-5 Невское, которое сейчас обслуживает сразу две линии. В общем, грядёт глобальная перестройка)

        #1044049
  • Нет аватара Ermine
    11.06.1821:51:26

    Экая необычная конфигурация! Прямо синхрофазотрон. Депо двойного назначения.    

    #1044086
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