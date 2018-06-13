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Транспорт и логистика

Cотрудникам ГИБДД Москвы переданы электромотоциклы «ИЖ Пульсар» и электромобили «Овум»

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ДПС столичного ГИБДД вручены электромотоциклы и электрокары, которые они опробуют в пилотном режиме.

Сотрудникам ДПС было передано 30 мотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум» производства концерна «Калашников»

  •  © cdnimg.rg.ru

Электромотоциклы «ИЖ Пульсар» в основном произведены из отечественных компонентов концерном «Калашников». Данные мотоциклы являются на 100% экологически чистым транспортным средством, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах. Помимо этого, у них низкие эксплуатационные издержки — стоимость 100 км пути электромотоцикла — от 13 до 36 рублей, а бензинового мотоцикла — 236 рублей.

Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов.

Электромобиль «Овум» может менять количество мест под требования разных городских служб. Он плавно ездит и характеризуется низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.

— «ИЖ Пульсар» и «Овум» — это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Техника призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Данные модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности, — сказал заместитель генерального директора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru
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Москва, МВД, ГИБДД, ДПС, мотоциклы ИЖ Пульсар, автомобили Овум, концерн Калашников
  • Нет аватара Zzepp
    13.06.1815:35:15

    Хорошая новость.

    Побольше бы их на мотоциклы пересадили. Глядишь, и побыстрее бы аварии оформлять приезжали.

    #1044407
  • Vikont Vikont
    13.06.1815:38:05

    Круто

    #1044408
  • Алексей Халаман Алексей Халаман
    13.06.1815:59:52

    Электромобиль для небольших городков вообще вещь незаменимая!

    #1044411
    • Strange Hunter Strange Hunter
      13.06.1816:21:13

      Электромобиль на большей части территории России(в том числе и в Москве) — чересчур дорогая игрушка. Химические источники тока при низких температурах сильно теряют в ёмкости, при -20 литиевые аккумуляторы способны выдать в 2-3 раза меньше того, что в них «закачали», это означает более частые циклы заряда-разряда из-за чего падает ресурс… не говоря о том, что зимой ещё и салон неплохо бы отапливать, есть у нас на ДВ владельцы японских электромобилей, я с этих «победителей системы» ржу неприличным образом — чтобы зимой заряда хватило на «от дома до работы и обратно» они ставят газовые отопители. Так что электромобили хороши как пляжные тележки, транспорт для полиции в парках летом итп.

      #1044413
      • Алексей Халаман Алексей Халаман
        13.06.1816:29:34

        Средняя температура -20, на большей части территории России, бывает месяца четыре, в крайнем случае пять! И, повторюсь, в небольших населённых пунктах, где за день наездишь км 15-20, это очень хорошая и дешёвая замена Бензину!

        #1044415
  • ghjh ghjh
    13.06.1816:24:26

    Что-то на лице сотрудника ДПС нет блаженства радости когда сидит в новейшем электромобиле. а в БМВ — есть.    

    #1044414
  • Нет аватара treins
    13.06.1816:32:00

    Деллер бы поддержали, там хотя бы комплектующие российские

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IgPphGfY5BY

    #1044416
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