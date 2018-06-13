Cотрудникам ГИБДД Москвы переданы электромотоциклы «ИЖ Пульсар» и электромобили «Овум»
ДПС столичного ГИБДД вручены электромотоциклы и электрокары, которые они опробуют в пилотном режиме.
Сотрудникам ДПС было передано 30 мотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум» производства концерна «Калашников»
Электромотоциклы «ИЖ Пульсар» в основном произведены из отечественных компонентов концерном «Калашников». Данные мотоциклы являются на 100% экологически чистым транспортным средством, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах. Помимо этого, у них низкие эксплуатационные издержки — стоимость 100 км пути электромотоцикла — от 13 до 36 рублей, а бензинового мотоцикла — 236 рублей.
Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов.
Электромобиль «Овум» может менять количество мест под требования разных городских служб. Он плавно ездит и характеризуется низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.
— «ИЖ Пульсар» и «Овум» — это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Техника призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Данные модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности, — сказал заместитель генерального директора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
- Великоросс
- 13.06.201814:18
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