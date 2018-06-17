Новый инкубатор запущен в Калининградской области

В Багратионовском городском округе группа компаний «Продукты Питания» открыла новое птицеводческое производство — инкубаторий на 45 миллионов яиц в год. Это даст возможность предприятию нарастить объем производства мяса птицы на 10 тысяч тонн — до 36 тысяч тонн в год.

Инкубаторно-птицеводческая станция построена с нуля на площади 19000 кв. м. Объем инвестиций в проект составил около 700 миллионов рублей.

По информации руководства холдинга, работа инкубатория направлена на производство безопасного высококачественного продукта, который в свою очередь служит вкладом в следующее звено производственного цикла — выращивание и переработку жизнеспособного молодняка. Реализация проекта позволит предприятиям группы компаний «Продукты Питания» заметно сократить зависимость от импортного сырья.

В настоящее время в регионе производится 25 тысяч тонн мяса птицы, пищевая потребность жителей обеспечена на 90%.

«Для обеспечения потребности мясопереработчиков используется импортное и российское сырье, объем ввоза которого составляет 69 тысяч тонн. У нас есть возможность нарастить объем производства на 60 тысяч тонн, заместив ввозимое сырье. Калининградская область очень много перерабатывает и поставляет на территорию других российских регионов, в Казахстан, Белоруссию около 50 тысяч тонн готовых полуфабрикатов из мяса птицы. Поэтому тема развития птицеводческой отрасли для нас очень актуальна», — отметили на открытии.

В планах холдинга — дальнейшее наращивание объемов производства. Уже в 2019 году оно составит 50 тысяч тонн мяса птицы. В среднесрочной перспективе группа компаний будет реализовывать второй этап инвестиций, который включает строительство дополнительных мощностей и комбикормового завода.

Для справки:

Об ОЭЗ Калининградской области: На территории Калининградской области действует специальный правовой режим Особой экономической зоны. Её резиденты получают льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и другие преференции. До 2018 года минимальный порог входа в ОЭЗ составлял от 50 до 150 млн рублей.С 1 января 2018 года вступили в силу новые льготы ОЭЗ, предусматривающие, в том числе пониженные в несколько раз тарифы страховых взносов для новых резидентов и снижающие планку инвестиций для инвестпроектов в сфере IT — до одного миллиона рублей и до 10 миллионов — для проектов области здравоохранения.

О группе компаний «Продукты Питания»: Это крупнейший российский производитель полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности. В ее состав входят ООО «Продукты питания Комбинат», ООО «Гусевский консервный комбинат» и ООО ТПК «Балтптицепром», расположенные в Калининградской области. Строительство собственной производственной базы в Калининграде началось с нуля в 1998 году. За 19 лет динамичного развития компания прочно заняла лидирующие позиции на рынке замороженных полуфабрикатов.

Группа компаний «Продукты Питания» — лидер рынка полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности из мяса птицы, реализуемые под торговыми марками «Золотой Петушок», «Российская Корона», «Домашняя Сказка», «Балтптицепром», «Фреш Продукт», Hot Team и Perfetto. Владеет собственной сетью более 80-ти магазинов розничной торговли «Фреш Маркет» в Калининграде и области.

ТПК «Балтптицепром» — доминирующий производитель мяса цыплят-бройлеров в Калининградской области. Основные направления деятельности предприятия: производство и переработка мяса цыплят-бройлеров, производство полуфабрикатов и колбасных изделий для розничной продажи и ресторанного бизнеса. На территории площадью 86 га объединены: комбикормовый завод, инкубаторы, птичники, новый полностью автоматизированный убойный цех, цех по производству колбасных изделий, комплекс очистных сооружений, вся необходимая производственная вспомогательная инфраструктура.

В планах развития ТПК «Балтптицепром»:

— общее увеличение количества птичников: их численность уже увеличена с 31 до 64, планируется, что до конца июня 2018 года добавится еще 7;

— проводится расширение мощностей по хранению зерна, а также холодильных мощностей для хранения мяса птицы;

— построить вторую очередь комбикормового завода и запустить в эксплуатацию в конце 2018 года;

— построить еще 20 птичников в Багратионовском городском округе;

— модернизировать 12 залов, увеличив выращиваемое промышленное поголовье птицы с 3 до 10 миллионов голов в год. Это позволит к 2019 году увеличить количество производимого мяса до 50 тысяч тонн в год.