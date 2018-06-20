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Производство

За три года эмбарго производство устриц в России возросло в 265 раз

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За три года продовольственного эмбарго в России резко возросло производство морских деликатесов: мидий — более чем в 12 раз, устриц — в 265. Больше всего нарастил производство Крым.

Производство мидий и устриц в России увеличилось с момента введения продовольственных контрсанкций более чем в 17 раз, до 1,7 тыс. т, следует из подготовленных Росрыболовством по запросу РБК данных.До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Россию из-за рубежа, в основном из Евросоюза. Но в августе 2014-го эти продукты попали в список запрещенных к ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда других стран, которые ввели против России санкции. В России до 2014 года не было массового товарного производства устриц, а мидии в объеме около 100 т производились только в Приморском крае.Впоследствии устричные фермы появились в Краснодарском крае: в 2014 году там было произведено, по данным Росрыболовства, лишь 2 т устриц. В том же году в Краснодарском крае начали выращивать и мидий — всего за год было выращено 9 т.В 2015 году производство устриц увеличилось в 15 раз по сравнению с предыдущим годом, до 30 т, мидий — почти в четыре раза, до 345 т. География производства расширилась: в 2015-м мидийные фермы появились не только в Краснодарском и Приморском краях, но и в Севастополе, Крыму и Карелии.

  •  © s0.rbk.ru

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устрицы, производство
  • SergeySeverny SergeySeverny
    20.06.1810:24:22

    вот что санкции животворящие делают!!!   

    #1046031
  • Нет аватара Wasser
    20.06.1810:56:41

    за счет крыма, полагаю…

    #1046041
    • Jonatan01 Jonatan01
      20.06.1811:19:15

      Больше всего нарастил производство Крым.

      #1046048
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      20.06.1811:37:45

      «Крымские Морепродукты» — крупнейшая ферма в России по выращиванию устриц и мидий, основана в 2015 году.

      До санкций в Крыму устриц не выращивали…

      #1046055
      • Oleg nc Oleg nc
        20.06.1811:55:06

        выращивали в Крыму, но не «Крымские Морепродукты».

        #1046063
  • Нет аватара Ur_Al
    20.06.1811:40:21

    Если называть вещи своими именами, то возросло не производство, а количество убитых морских животных! Что печально. Если вы кого-то кормите, это не дает вам право его убивать!

    #1046057
    • Нет аватара allez
      20.06.1811:52:45

      Вы веган-пацифист?

      #1046061
    • Нет аватара Drub
      20.06.1811:55:00

      Следуя вашей логике… то что человеку для жизни нужен воздух не дает вам право его дышать     Давайте также запретим хищникам охотиться! Это же не гуманно!    

      #1046062
  • Нет аватара Clausson
    20.06.1812:22:00

    Замечательно. Причем это замечательно по многим-многим моментам.

    Морю — биоразнообразие и экологию (устрица фильтрует воду). Бизнесу — деньги. Туристу — возможность лакомиться местным деликатесом.

    Но следующий шаг — создание собственного «маточного стада» — пока, насколько я знаю, материал французский (и китайский на ДВ). Вот хорошая работа ученых ДВГУ!

    #1046071
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