За три года эмбарго производство устриц в России возросло в 265 раз

За три года продовольственного эмбарго в России резко возросло производство морских деликатесов: мидий — более чем в 12 раз, устриц — в 265. Больше всего нарастил производство Крым.

Производство мидий и устриц в России увеличилось с момента введения продовольственных контрсанкций более чем в 17 раз, до 1,7 тыс. т, следует из подготовленных Росрыболовством по запросу РБК данных.До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Россию из-за рубежа, в основном из Евросоюза. Но в августе 2014-го эти продукты попали в список запрещенных к ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда других стран, которые ввели против России санкции. В России до 2014 года не было массового товарного производства устриц, а мидии в объеме около 100 т производились только в Приморском крае.Впоследствии устричные фермы появились в Краснодарском крае: в 2014 году там было произведено, по данным Росрыболовства, лишь 2 т устриц. В том же году в Краснодарском крае начали выращивать и мидий — всего за год было выращено 9 т.В 2015 году производство устриц увеличилось в 15 раз по сравнению с предыдущим годом, до 30 т, мидий — почти в четыре раза, до 345 т. География производства расширилась: в 2015-м мидийные фермы появились не только в Краснодарском и Приморском краях, но и в Севастополе, Крыму и Карелии.

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