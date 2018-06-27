Грибной проект. Разбег

Спусковой крючок

Ключевым фактором развития промышленного грибоводства в России стало введение в 2014 году продовольственного эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. С этого момента на рынке наблюдается всплеск инвестиций. Уже в 2015 году группа Christiaens Group — мировой лидер в разработке готовых решений для грибных ферм и компостных дворов — совместно с официальным поставщиком — компанией «Интерагро» подписали несколько соглашений о строительстве первых в России передовых грибных комплексов полного цикла. А уже в прошлом году в эксплуатацию были введены три крупных предприятия — «Грибная радуга» в Курской области, тепличный комплекс «Зеленая Линия» («Тандер») и «Русский Гриб» в Краснодарском крае.

По оценкам компании «Интерагро», за последние два года производство грибов в стране выросло почти вдвое и по итогам 2017 года составило 27,5 тыс. т. Темпы прироста производства грибной продукции, продемонстрированные в прошлом году, дают основания полагать, что в течение 2018 года отрасль совершит очередной количественный рывок. При текущих темпах развития в этом году производство грибов в России может увеличиться еще более чем на 30 тыс. т.

Стоит отметить, что прогноз суммарного объема производства в 2018 году в 60 тыс. т грибов учитывает лишь реальные объемы, которые производители будут готовы отгрузить на полки магазинов. Что касается производственных возможностей по состоянию на данный период, то они будут выше на 25−35% — скажется поэтапный выход на максимальные производственные мощности.

«Сейчас мы наблюдаем переломный момент в истории отрасли, — считает гендиректор компании „Интерагро“ Екатерина Бабаева. — С одной стороны, европейские производители понимают, что у грибных производств в России есть колоссальные перспективы, — это демонстрирует сама динамика роста. С другой стороны, мы видим неподдельный интерес к сектору со стороны Министерства сельского хозяйства».

Локомотивы роста

На сегодняшний день мощность действующих в России грибных предприятий оценивается в 31,2 тыс. т. Среди основных игроков краснодарские «Русский гриб» и «Зеленая линия», тульский «Агрогриб», курская «Грибная радуга». Несколько крупных предприятий работает в Подмосковье — «Национальная грибная компания Кашира», «Агротехмаркет» и «Можайский шампиньон».

Драйверами дальнейшего роста, по мнению Минсельхоза, должны стать инвестиционные проекты по модернизации существующих мощностей и строительство новых предприятий. Так, только в Подмосковье в 2018 году планируется запустить несколько новых проектов общей стоимостью 4 млрд руб.. Способствовать развитию отрасли в регионе должны и субсидии: по направлению «Грибоводство» Московская область компенсирует аграриям 20% капитальных затрат по созданию грибных производств.

Что касается России в целом, то в 2017 году Минсельхозом отобрано к субсидированию четыре инвестиционных проекта общей суммой 5,43 млрд руб. Среди них: «Агрогриб» (Тульская область), сумма кредита для которого составляет 2,4 млрд руб., а мощность проекта — 25 тыс. т грибов в год, «Зеленая линия» (Краснодарский край) с суммой кредита 1 млрд руб. и мощностью 10,5 тыс. т/год, «Грибная компания» (Пензенская область) — 1,1 млрд руб. и 5 тыс. т/год, «Айджиэс АГРО» (Татарстан) — 0,93 млрд руб. и 3,6 тыс. т/год. Ставка льготного кредитования для этих предприятий составит не выше 5%. Запуск только этих четырех проектов в совокупности даст рынку более 44 тыс. т грибов.

После запуска строящихся грибных ферм в 2020 году отрасль сможет ежегодно выращивать 80 тыс. т шампиньонов, вешенок, опят и разных видов экзотических грибов. Растет и потребление — в 2017 году россияне съели 30 тыс. т российских культивируемых грибов. Эти цифры и факты показывают, что сейчас самое лучшее время для инвестиций.

Грибные комплексы имеют преимущество крайне привлекательное для инвестора. Большая часть нашей страны — территория рискованного земледелия. Грибные хозяйства не зависят от погоды. Их плюс — в круглогодичности: грибы будут расти 24 часа в сутки. Сегодня государство обратило внимание на этот сегмент и выделяет многомилионные инвестиции, понимая, что это низкорисковый и высокодоходный бизнес.

А как в мире?

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), совокупный объем производства всех видов промышленных грибов в мире в 2016 году составил более 10,79 млн т. Безоговорочным лидером является Китай, который поставил на глобальный рынок 7,79 млн т продукции, а это 72,3% от всего мирового объема. Второе место заняла Италия — 683,6 тыс. т (6,3%). Третью позицию занимает Польша с показателем 620,1 тыс. т (5,7%). В топ-5 также вошли США и Нидерланды с долями 3,9% и 2,8% и объемом производства в 419,6 тыс. т и 300 тыс. т соответственно. Россию в списке стран, занимающихся товарным выращиванием грибов, ФАО поставила на 29 место с показателем 9,68 тыс. т, и это лишь 0,1% всего мирового рынка. По оценке «Интерагро», в 2016 году эта цифра была на порядок больше — 20 тыс. т.

Хотя в рейтинге крупнейших мировых производителей Польша находится на третьем месте, до недавнего времени она была главным поставщиком шампиньонов на российский рынок. Так, в 2013 году — до введения продовольственного эмбарго — общий ввоз этого вида грибов на территорию России, по данным ФТС, составил более 64 тыс. т на сумму $77,7 млн. Из этого объема 80,4% пришлось на польские шампиньоны. После ввода контрсанкций импорт грибов сокращался и по итогам 2017-го ввоз шампиньонов в целом составил 22,5 тыс. т или $22,3 млн в стоимостном выражении. Если верить статистике, то зарубежные грибы на российском рынке сегодня — белорусские: в прошлом году страна ввезла 72,8% от общего объема импорта на сумму $16,2 млн. Однако по неофициальным данным Польша остается крупнейшим поставщиком шампиньонов в Россию.

Но явно ненадолго.