В Тамбовской области создано новое производство по переработке молока

29 июня в п. Маяк Рассказовского района состоялось открытие и презентация выпускаемой продукции сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива «Рассказовское молоко».

Кооператив «Рассказовское молоко» объединил 11 личных подсобных хозяйств и одно крестьянско-фермерское. В ассортименте производителей кефир, ряженка, питьевого молоко, сметана, сыр. Продукцию кооператива можно будет купить в том числе и в крупных сетевых магазинах, где уже с успехом прошла дегустация. В планах — выйти на рынок соседних регионов.

«Мы решили запустить производство кисломолочной продукции, питьевого молока и сыра в рамках импортозамещения, — говорит председатель кооператива. — Сегодня наши технологические мощности — до 10 тонн сырого молока в сутки. Планируем выйти в ближайшее время на 50 тонн».