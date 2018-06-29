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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тамбовской области создано новое производство по переработке молока

  •  © tmbtk.ru

29 июня в п. Маяк Рассказовского района состоялось открытие и презентация выпускаемой продукции сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива «Рассказовское молоко».

Кооператив «Рассказовское молоко» объединил 11 личных подсобных хозяйств и одно крестьянско-фермерское. В ассортименте производителей кефир, ряженка, питьевого молоко, сметана, сыр. Продукцию кооператива можно будет купить в том числе и в крупных сетевых магазинах, где уже с успехом прошла дегустация. В планах — выйти на рынок соседних регионов.

«Мы решили запустить производство кисломолочной продукции, питьевого молока и сыра в рамках импортозамещения, — говорит председатель кооператива. — Сегодня наши технологические мощности — до 10 тонн сырого молока в сутки. Планируем выйти в ближайшее время на 50 тонн».

  •  © tmbtk.ru
  •  © tmbtk.ru
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http://tmbtk.ru/news/economy/9053/

Тамбовская область, переработка молока, сельское хозяйство, малый и средний бизнес
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