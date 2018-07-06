На УМПО развернуто производство комплектующих для новейшего турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ

Работа по производству деталей и сборочных единиц для новейшего российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ развернута в рамках кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации на Уфимском моторостроительном производственном объединении (ОДК-УМПО).

Разработчик ТВ7-117СТ — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов». В программе его производства также участвуют АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ОДК-СТАР», ПАО «ОДК-УМПО».

В ОДК-УМПО производятся все заготовки из титановых сплавов для деталей типа «гнездо подшипника», «кронштейн», «рычаг управления» и т. д.

Гражданская модификация двигателя — ТВ7-117СТ-01 — станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300, возобновление серийного производства которого планируется в России. Более мощный в сравнении с ранней модификацией ТВ7-117СМ, двигатель ТВ7-117СТ-01, в частности, позволит увеличить грузоподъемность Ил-114-300, сократить время разбега самолета. Военная модификация ТВ7-117СТ предназначена для перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В.

Наземные испытания двигателя ТВ7-117СТ на модернизированном испытательном стенде ОДК-Климов стартовали в сентябре 2016 г. Год спустя, в сентябре 2017 г., ОДК начала летные испытания силовой установки в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.