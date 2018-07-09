«Мираторг» открыл первое зарубежное представительство в Саудовской Аравии



Компания "Мираторг"на Международной Выставке Moscow Halal Expo

© miratorg.ru

«Мираторг» открыл официальное представительство в Королевстве Саудовская Аравия и планирует существенно расширить поставки мяса в ближневосточном регионе.

Разрешение на открытие представительства Мираторга выдано Управлением Саудовской Аравии по инвестициям (Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Холдинг получил право на маркетинговое продвижение своей продукции на территории королевства, установление и расширение контактов с действующими и потенциальными покупателями, проведение исследований, участие в различных выставках и маркетинговых мероприятиях.

«Открытие первого зарубежного представительства „Мираторга“ будет способствовать увеличению поставок халяльной продукции в королевство и расширению экспортных операций по всему мусульманскому миру.

Мы признательны SAGIA за максимальную поддержку — наша компания получила лицензию буквально через два дня после регистрации всех документов и оплаты сбора. „Мираторг“ видит прекрасные возможности для расширения бизнеса в Королевстве Саудовская Аравия — это, безусловно, важно для развития торгово-экономических отношений между нашими странами», сказал президент «Мираторга» Виктор Линник.

Процедура получения лицензии занимает порядка двух недель, включая подготовку необходимых документов и подачу заявки через специальный электронный портал. SAGIA заинтересована в создании максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и обеспечивает необходимую поддержку в случае возникновения любых вопросов или сложностей в процессе подачи заявления.

«Мираторг» владеет крупнейшим в мире стадом КРС мясной породы абердин-ангус и произвел свыше 80 тыс. тонн высококачественной говядины в 2017 году. Вертикально-интегрированный холдинг также входит в топ-10 производителей мяса птицы. Предприятия холдинга аттестованы на поставки продукции в Саудовскую Аравию и получили все необходимые разрешения и сертификаты, включая сертификат Халяль, для ведения бизнеса королевстве.