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Транспорт и логистика

Ростех представил газотурбинный двигатель для локомотива

  •  © rostec.ru
Гости стенда ОДК на «Иннопроме» могут увидеть двигатель НК-361 для газотурбовоза ГТ1-001. Это принципиально новый тип локомотива, который предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог общего пользования в целях вождения грузовых поездов повышенной длины и массы.

Номинальная мощность двигателя НК-361, разработанного ОДК для этого проекта, — 8,3 МВт. РЖД уже успешно провели подконтрольную эксплуатацию магистрального газотурбовоза с двигателем НК-361. Машина показала ряд преимуществ в сравнении с современным грузовым электровозом: наименьшую массу на единицу мощности, экономичность в эксплуатации, простоту в сервисном и ремонтном обслуживании.

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http://rostec.ru/news/odk-predstavlyaet-innovatsionnye-proekty-na-vystavke-innoprom/

ОДК, Ростех, Иннопром, инновации, двигателестроение
  • DKerr DKerr
    12.07.1818:50:50

    •  © Фото из открытых источников

    А вообще, на мой взгляд, то, что называется газотурбовоз, должно выглядеть как-то более инфернально )))

    Отредактировано: DKerr~18:56 12.07.18
    #1051441
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    12.07.1821:11:15

    А на каком моторе он в 2008 году на выставку в Германию ездил?

    #1051491
  • Denis Grabov
    12.07.1821:41:48

    как у него мржет быть меньшая мощность на единицу массы чем у электровоза? У него помимо электромотора еще генератор с турбиной.

    #1051496
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