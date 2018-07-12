Ростех представил газотурбинный двигатель для локомотива
Номинальная мощность двигателя НК-361, разработанного ОДК для этого проекта, — 8,3 МВт. РЖД уже успешно провели подконтрольную эксплуатацию магистрального газотурбовоза с двигателем НК-361. Машина показала ряд преимуществ в сравнении с современным грузовым электровозом: наименьшую массу на единицу мощности, экономичность в эксплуатации, простоту в сервисном и ремонтном обслуживании.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
12.07.1818:50:50
12.07.1821:11:15
12.07.1821:41:48