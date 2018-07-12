Ростех представил газотурбинный двигатель для локомотива

Гости стенда ОДК на «Иннопроме» могут увидеть двигатель НК-361 для газотурбовоза ГТ1-001. Это принципиально новый тип локомотива, который предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог общего пользования в целях вождения грузовых поездов повышенной длины и массы.

Номинальная мощность двигателя НК-361, разработанного ОДК для этого проекта, — 8,3 МВт. РЖД уже успешно провели подконтрольную эксплуатацию магистрального газотурбовоза с двигателем НК-361. Машина показала ряд преимуществ в сравнении с современным грузовым электровозом: наименьшую массу на единицу мощности, экономичность в эксплуатации, простоту в сервисном и ремонтном обслуживании.