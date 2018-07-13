Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Воронежской области открыли тепличный комплекс 5-го поколения

  •  © govvrn.ru
В Семилукском районе Воронежской области на территории совхоза Гремколодезный прошла церемония открытия тепличного комплекса. Здесь реализуется инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса общей площадью 32 га для выращивания томатов, огурцов и зеленых культур (салата) на основе малообъёмной технологии.

Теплица, в отличие от привычного 4-го поколения, оборудована уникальной системой климат-контроля Ultra Clima, что позволяет ее полностью изолировать от угроз внешней среды, отказаться от химикатов на производстве и свести к нулю риск заболевания и гибели урожая, — рассказывает главный агроном ООО «Родина» Евгений Матющенко, реализующий этот масштабный проект. Комплекс оснащён современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом.

Предполагается, что годовой объем производства составит 3 645 тонн томатов и 209 тонн салата. Это единственный комплекс закрытого грунта в Воронежской области, на котором будут производить овощную продукцию круглогодично. Сбор первого урожая запланирован на конец августа текущего года.

  •  © govvrn.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/2400757

Воронежская область, овощеводство, тепличный комплекс, сельское хозяйство
  • Комментарий удален
    • Комментарий удален
    • Комментарий удален
  • Нет аватара termometrix
    13.07.1819:28:53

    Чем больше таких комплексов,тем лучше!

    #1051786
    • Валерия Пончиковская Валерия Пончиковская
      13.07.1819:29:45

      абсолютно точно! так что будем покупать помидорчики зимой именно от этого производителя, точно знать что продукция экологически чистая и надеюсь вкусная.

      Отредактировано: Валерия Пончиковская~19:37 13.07.18
      #1051787
  • Е.Юрий Е.Юрий
    13.07.1821:42:48

        Надо больше таких комплексов — цены надо вниз толкать!

    #1051842
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,