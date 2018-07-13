В Воронежской области открыли тепличный комплекс 5-го поколения
Теплица, в отличие от привычного 4-го поколения, оборудована уникальной системой климат-контроля Ultra Clima, что позволяет ее полностью изолировать от угроз внешней среды, отказаться от химикатов на производстве и свести к нулю риск заболевания и гибели урожая, — рассказывает главный агроном ООО «Родина» Евгений Матющенко, реализующий этот масштабный проект. Комплекс оснащён современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом.
Предполагается, что годовой объем производства составит 3 645 тонн томатов и 209 тонн салата. Это единственный комплекс закрытого грунта в Воронежской области, на котором будут производить овощную продукцию круглогодично. Сбор первого урожая запланирован на конец августа текущего года.
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- Валерия Пончиковская
- 13.07.201819:16
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