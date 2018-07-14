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Транспорт и логистика

Служба социального такси Тюменской области получила 30 машин

  •  © vsluh.ru

В Тюмени 13 июля прошло торжественное вручение ключей от машин социального такси. 30 автомобилей переданы главам муниципалитетов области для обновления автопарка.

Автомобили социального такси предназначены для безопасных и комфортных поездок маломобильных граждан. В первую очередь это касается тех, кто передвигается на колясках. Машины были приобретены в рамках программы по обеспечению равных возможностей всем жителям области и созданию безбарьерной среды инвалидам.

  •  © car72.ru
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http://www.tmn.aif.ru/society/details/v_tyumenskoy_oblasti_obnovili_avtopark_socialnogo_taksi

Тюменская область, социальное такси
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