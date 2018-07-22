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Фотофакты

Строительство патрульного корабля «Иван Папанин»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.

Заложен на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 19 апреля 2017 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: около 16 узлов

Автономность: 60 суток.

Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

После завершения строительства патрульный корабль «Иван Папанин» будет таким:

  •  © Фото из открытых источников

Как видите, к настоящему моменту корпус строящегося корабля сформирован до уровня верхней палубы, началось формирование надстройки.

Фото автора, июль 2018 года.

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Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, патрульный корабль ледового класса, 23550, Иван Папанин
  • Александр Ермаков
    22.07.1820:37:04

    Да, специфический кораблик.

    Калибры для патрулирования самое то.   

    #1054529
    • A_SEVER A_SEVER
      22.07.1821:23:04

      специфический кораблик
      Многофункциональный гибрид боевого корабля и вспомогательного судна.    

      #1054548
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