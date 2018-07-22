Строительство патрульного корабля «Иван Папанин»
Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550.
Заложен на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 19 апреля 2017 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8500 т.
Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.
Максимальная скорость хода: около 16 узлов
Автономность: 60 суток.
Экипаж: 60 человек + 50 дополнительно.
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
После завершения строительства патрульный корабль «Иван Папанин» будет таким:
Как видите, к настоящему моменту корпус строящегося корабля сформирован до уровня верхней палубы, началось формирование надстройки.
Фото автора, июль 2018 года.
22.07.1820:37:04
22.07.1821:23:04 Многофункциональный гибрид боевого корабля и вспомогательного судна.