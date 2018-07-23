Строительство нового эллинга ССЗ «Северная верфь»





© Фото с сайта forums.airbase.ru

В Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная верфь» идёт строительство здания нового эллинга. В настоящий момент на площадке занято около двух десятков единиц тяжёлой строительной техники, идёт сооружение свайного поля, одновременно завершается выравнивание площадки и освобождение её от обломков старого наклонного стапеля.

Если убрать из кадра фрегат, дерево и портальный кран, которые сильно мешают обзору, то нам бы открылась вот такая картина:



© Фото с сайта dcss.ru

Это архивное фото строительства открытого стапеля СК «Звезда», но выполняемые работы и количество техники очень похожи на то, что сейчас можно видеть на «Северной верфи».

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru