Строительство нового эллинга ССЗ «Северная верфь»
В Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная верфь» идёт строительство здания нового эллинга. В настоящий момент на площадке занято около двух десятков единиц тяжёлой строительной техники, идёт сооружение свайного поля, одновременно завершается выравнивание площадки и освобождение её от обломков старого наклонного стапеля.
Если убрать из кадра фрегат, дерево и портальный кран, которые сильно мешают обзору, то нам бы открылась вот такая картина:
Это архивное фото строительства открытого стапеля СК «Звезда», но выполняемые работы и количество техники очень похожи на то, что сейчас можно видеть на «Северной верфи».
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
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23.07.1813:36:10
23.07.1813:54:21
23.07.1814:00:41 Увы, никакой официальной информации о ходе работ нет, хотя стройка идёт.
23.07.1814:04:46
23.07.1814:09:39 Ответ не верен.
23.07.1814:12:29
23.07.1814:18:50 Я так и подумал. Верно, 6 штук, что даже больше, чем на фото из Большого Камня.
23.07.1814:21:48 неудивительно, на Северную верфь ресурсы легче подтянуть.
23.07.1813:54:34 Неа — ты МРК видел только на фото, а я строящийся эллинг видел своими глазами.
23.07.1813:57:40
23.07.1814:02:47 Я не про МРК вообще, а про «Орехово-Зуево».
23.07.1814:09:47
23.07.1814:33:08 Там мы успешно нашли воду вокруг корпуса МРК, тут не менее успешно нашли буровые.
23.07.1814:44:10
23.07.1815:48:07
23.07.1813:58:40
23.07.1814:00:35
23.07.1814:04:46 О
23.07.1816:36:16
23.07.1816:50:43