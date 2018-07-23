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Фотофакты

Строительство нового эллинга ССЗ «Северная верфь»

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

В Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная верфь» идёт строительство здания нового эллинга. В настоящий момент на площадке занято около двух десятков единиц тяжёлой строительной техники, идёт сооружение свайного поля, одновременно завершается выравнивание площадки и освобождение её от обломков старого наклонного стапеля.

Если убрать из кадра фрегат, дерево и портальный кран, которые сильно мешают обзору, то нам бы открылась вот такая картина:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Это архивное фото строительства открытого стапеля СК «Звезда», но выполняемые работы и количество техники очень похожи на то, что сейчас можно видеть на «Северной верфи».

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru

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Санкт-Петербург, Северная верфь, эллинг
  • Katamaran Katamaran
    23.07.1813:36:10

    Если убрать из кадра фрегат, дерево и портальный кран, которые сильно мешают обзору
        это как с Орехово-Зуево…

    •  © 3.bp.blogspot.com

    Отредактировано: Katamaran~13:36 23.07.18
    #1054794
    • alex4spb alex4spb
      23.07.1813:54:21

      мда…

      и это в рубрику ФОТОФАКТЫ…

      браво!

      #1054797
      • A_SEVER A_SEVER
        23.07.1814:00:41

        и это в рубрику ФОТОФАКТЫ
        Увы, никакой официальной информации о ходе работ нет, хотя стройка идёт.

        Проверка наблюдательности — сколько на фото буровых установок?

        •  © Фото из открытых источников

        #1054805
        • Katamaran Katamaran
          23.07.1814:04:46

          сколько на фото буровых установок?

          Ошибся. Я с буровыми на скважинах перепутал. Там другая конструкция. А тут шесть видно.

          Отредактировано: Katamaran~14:07 23.07.18
          #1054809
          • A_SEVER A_SEVER
            23.07.1814:09:39

            Буровых — ни одной.
            Ответ не верен.
            Может, которые сваи забивают?
            •  © Фото из открытых источников

            #1054813
            • Katamaran Katamaran
              23.07.1814:12:29

              Я успел исправиться.

              Просто по работе, в основном, вижу такие

              •  © equipnet.ru

              •  © en.dfxk.com

              #1054816
              • A_SEVER A_SEVER
                23.07.1814:18:50

                по работе, в основном, вижу такие
                Я так и подумал.

                А тут шесть видно
                Верно, 6 штук, что даже больше, чем на фото из Большого Камня.

                #1054820
                • Katamaran Katamaran
                  23.07.1814:21:48

                  чем на фото из Большого Камня.
                  неудивительно, на Северную верфь ресурсы легче подтянуть.

                  #1054823
    • A_SEVER A_SEVER
      23.07.1813:54:34

      это как с Орехово-Зуево
      Неа — ты МРК видел только на фото, а я строящийся эллинг видел своими глазами.    

      #1054798
      • Katamaran Katamaran
        23.07.1813:57:40

        Справедливости ради я их и в Питере видел и у нас в Актау, когда из гостей уходили. А раз сам видел, то что, только это фото разрешили публиковать?

        #1054799
        • A_SEVER A_SEVER
          23.07.1814:02:47

          я их и в Питере видел
          Я не про МРК вообще, а про «Орехово-Зуево».

          #1054807
          • Katamaran Katamaran
            23.07.1814:09:47

            а про «Орехово-Зуево"

            Я про сами ракурсы. Акцент был сделан на обряде освящения корабля, а спущен корабль или нет, мы уже должны были или сами догадаться, или по фотографиям попытаться что-то найти.

            #1054814
            • A_SEVER A_SEVER
              23.07.1814:33:08

              или по фотографиям попытаться что-то найти
              Там мы успешно нашли воду вокруг корпуса МРК, тут не менее успешно нашли буровые.

              Там на вертолётной площадке «Касатонова» ещё куча щебня «лежит» — это всё, что осталось от старого наклонного стапеля.

              #1054828
              • Katamaran Katamaran
                23.07.1814:44:10

                Они реально складируют строительный щебень на боевой корабль?    

                #1054836
      • Нет аватара Юрген
        23.07.1813:58:40

        Надо завести новую рубрику: «Очевидцы рассказывают»    

        #1054801
        • Katamaran Katamaran
          23.07.1814:00:35

          Есть рубрика — своими глазами. Можно завести — Своими словами

          #1054804
        • A_SEVER A_SEVER
          23.07.1814:04:46

          Надо завести новую рубрику: «Очевидцы рассказывают"
          ОБSС — Один Sever сказал…

          #1054810
  • Нет аватара alex1664
    23.07.1816:36:16

    Может оно и к лучшему, что первоначальный проект с сухим доком не прошел. Маловато там места свободного, особенно под всякие заготовительные, корпусные, покрасочные.

    опять бы получилась штучная сборка, только в большом котловане   

    А так фактически увеличили территорию завода (новый причал и засыпанный слип).

    Увеличили площадь зданий универсальным цехом — эллингом. И не закрыли возможность для дальнейшего расширения. А если строить сухой док — то не ужатый конкретными финансами и территорией. При наличии политической воли, территории для расширения судостроительных мощностей полно: В сторону акватории, вплоть до острова Кривая дамба, и с его сносом.   

    П.С. Кстати если смотреть на макет, возможна крупноблочная (сделанных в старых эллингах) сборка судов в новом. Как уже практикуют для Янтаря. Еще надо один плавдок сделать со съемной боковиной, чтобы швартовать и разгружать их боком в новые широкие пролеты.

    И вроде таким макаром собирают паромы для Сахалина на АСЗ. Там заказ шире эллингов, окончательно соединяют на открытой площадке.

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: alex1664~17:18 23.07.18
    #1054879
  • Andzej O'KamRupi
    23.07.1816:50:43

    х.я какая то…

    #1054885
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