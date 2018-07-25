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Фотофакты

Строительство станции метро «Рубцовская» Большой кольцевой линии

Строительство станции метро «Рубцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

  •  © Фото Александра Попова

Проходческие щиты прошли котлован станции транзитом, после чего он был раскрыт на полную глубину, и строители начали демонтаж участков тоннелей, мешающих строительству станции.

  •  © Фото Александра Попова

Такая технология позволяет ускорить строительство линии метро за счёт сокращения операций по сборке и разборке ТПМК, а также уменьшения количества монтажных и демонтажных камер.

  •  © Фото Александра Попова

Аналогичным образом будет построена соседняя станция Большой кольцевой линии «Стромынка».

Фото Александра Попова (russos)

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Нет аватара vlTepes
    25.07.1819:33:24

    Что там с Можайской?

    #1055636
    • A_SEVER A_SEVER
      25.07.1819:38:04

      Что там с Можайской?
      Пока идут подготовительные работы.

      #1055639
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