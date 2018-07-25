Строительство станции метро «Рубцовская» Большой кольцевой линии
Строительство станции метро «Рубцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Проходческие щиты прошли котлован станции транзитом, после чего он был раскрыт на полную глубину, и строители начали демонтаж участков тоннелей, мешающих строительству станции.
Такая технология позволяет ускорить строительство линии метро за счёт сокращения операций по сборке и разборке ТПМК, а также уменьшения количества монтажных и демонтажных камер.
Аналогичным образом будет построена соседняя станция Большой кольцевой линии «Стромынка».
Фото Александра Попова (russos)
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25.07.1819:33:24
25.07.1819:38:04 Пока идут подготовительные работы.