Строительство станции метро «Рубцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.





© Фото Александра Попова

Проходческие щиты прошли котлован станции транзитом, после чего он был раскрыт на полную глубину, и строители начали демонтаж участков тоннелей, мешающих строительству станции.





© Фото Александра Попова

Такая технология позволяет ускорить строительство линии метро за счёт сокращения операций по сборке и разборке ТПМК, а также уменьшения количества монтажных и демонтажных камер.





© Фото Александра Попова

Аналогичным образом будет построена соседняя станция Большой кольцевой линии «Стромынка».

Фото Александра Попова (russos)