«Техмаш» совершил первую поставку сельхозтехники за рубеж

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех впервые поставил за рубеж плуги «Русич». Первым иностранным заказчиком сельскохозяйственной продукции Концерна стал Казахстан. Пробная партия составила четыре единицы техники, еще 20 готовятся к отправке.

«Техмаш» поставил в Казахстан плуги «Русич» в комплектации с предплужниками и катками производства «НИТИ им. П.И.Снегирева». Первая сделка была заключена в рамках выставки «День поля» в Костанайской области в начале июля. Как отмечают в пресс-службе Концерна, продукция предприятия получила высокую оценку специалистов и два плуга-экспоната были выкуплены сразу после показательных работ в поле.

Казахские аграрии отметили, что плуг «Русич», оснащенный полувинтовым отвалом, хорошо оборачивает и крошит почвенный пласт. Поэтому плуги с такими корпусами рекомендуется использовать при обработке сильнозадерненных и залежных почв Казахстана.

Универсальный навесной плуг «Русич» 8×40, разработанный на оборонном предприятии, впервые был продемонстрирован в 2017 году и стал известен как «военный плуг».

На сегодняшний день плуги и культиваторы марки «Русич» успешно используются в 18-ти регионах России. Новый вид продукции был разработан в рамках реализации поручения президента России по развитию организациями ОПК производства высокотехнологичных товаров гражданского и двойного назначения и общей стратегии Ростеха, которая предполагает наращивание доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

До конца 2018 года «Техмаш» запланировал испытания новых комплектующих, а также разработку и запуск в производство новых образцов сельхозтехники.

Научно-производственный концерн «Техмаш» — холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.

В области гражданской продукции Концерн производит технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственную технику.