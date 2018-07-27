Завершена разработка новой МПСУ на российском контроллере К1921ВК01Т

Компания «Электроэир» — один из ведущих российских производителей средств наземного обслуживания авиационной техники, сообщает на своем сайте о том, что завершила разработку и испытания новейшей отечественной МПСУ на базе современного отечественного 32-разрядного микроконтроллера Котрекс-2015 К1921ВК01Т, производства АО «НИИЭТ», г. Воронеж .

Система управления будет применятся для всей линейки наземных источников электропитания ElectroAir, как для воздушных судов гражданской и государственной авиации, так и для радиолокационных средств.

Работы по разработке и испытаниям микросхемы велись 2 года, и сейчас компания Электроэир готова полностью перейти на использование отечественного микропроцессора в своей продукции.

В то время, пока кто-то уповает только на продукцию иностранного производства, данное достижение, в значительной степени, позволяет нам на практике поддержать тезис «Наша промышленная безопасность и независимость — это реальность!».

Важным плюсом, от перехода на отечественные процессоры компания видит то, что-то новая система управления позволяет исключить возможность внешнего контроля и управления иностранными техническими средствами разведки. Ранее в этой нише главенствовали американские Texas Instruments и Raytheon, теперь, по мнению «Электроэир», в военно-промышленном комплексе России это доминирование подходит к своему завершению!