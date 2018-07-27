Добавить статью
Электроника и электротехника

Завершена разработка новой МПСУ на российском контроллере К1921ВК01Т

  •  © electroair.ru

Компания «Электроэир» — один из ведущих российских производителей средств наземного обслуживания авиационной техники, сообщает на своем сайте о том, что завершила разработку и испытания новейшей отечественной МПСУ на базе современного отечественного 32-разрядного микроконтроллера Котрекс-2015 К1921ВК01Т, производства АО «НИИЭТ», г. Воронеж.

Система управления будет применятся для всей линейки наземных источников электропитания ElectroAir, как для воздушных судов гражданской и государственной авиации, так и для радиолокационных средств.

Работы по разработке и испытаниям микросхемы велись 2 года, и сейчас компания Электроэир готова полностью перейти на использование отечественного микропроцессора в своей продукции.

В то время, пока кто-то уповает только на продукцию иностранного производства, данное достижение, в значительной степени, позволяет нам на практике поддержать тезис «Наша промышленная безопасность и независимость — это реальность!».

Важным плюсом, от перехода на отечественные процессоры компания видит то, что-то новая система управления позволяет исключить возможность внешнего контроля и управления иностранными техническими средствами разведки. Ранее в этой нише главенствовали американские Texas Instruments и Raytheon, теперь, по мнению «Электроэир», в военно-промышленном комплексе России это доминирование подходит к своему завершению!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

  • rvk
  • 27.07.201809:34
  • 7
Электроэир, нииэт, К1921ВК01Т
  • Нет аватара Инженер2015
    27.07.1809:37:36

    можно и не ограничеватся российским рынком, а выходить на экспорт

    #1055987
  • Нет аватара Захарка
    27.07.1810:20:00

    Всему, что связано с микроэлектроникой — однозначно плюс!

    #1055997
  • Нет аватара абрамыч
    27.07.1811:07:54

    Класс.Но процики и силовую электронику надо ставить уже в движки.

    #1056006
  • Антон Смоленский Антон Смоленский
    27.07.1811:14:50

    32-разрядного микроконтроллера Котрекс-2015 К1921ВК01Т

    Интересно — это они специально перефигачили Cortex?

    Там же внутри ARM Cortex-M4 °F.

    Отредактировано: Антон Смоленский~11:17 27.07.18
    #1056009
    • Нет аватара Solncevorot
      27.07.1811:30:05

      Наверное, как и все, берут готовое ядро, добавляют нужную периферию, упаковывают в корпус и гравируют название.

      Интересно

      новейшей отечественной МПСУ

      Что такое МПСУ, наверное, должен знать каждый первоклассник, раз автор не расшифровал.

      #1056017
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        27.07.1811:41:54

        Я имел в виду что они микросхему у которой внутри Cortex обозвали Котрекс.

        То что там внутри сборка из покупных СФ-блоков и так понятно — на крышке написано.

        МПСУ — микропроцессорная система управления.

        Отредактировано: Антон Смоленский~11:49 27.07.18
        #1056023
      • Валерия Пончиковская Валерия Пончиковская
        27.07.1812:13:31

        что значит берут готовое ядро? АО «НИИЭТ» — один из ведущих производителей электронных компонентов в России. Научно-исследовательский институт электронной техники — одна из старейших отечественных школ разработки, на предприятии в 1965 году была создана первая отечественная микросхема с диэлектрической изоляцией компонентов.

        #1056033
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,