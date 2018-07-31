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Транспорт и логистика

Завершён монтаж пролётных строений железнодорожного моста через Дон

  •  © Фото из открытых источников

В июне компания «СК МОСТ» завершила монтаж замыкающего пролётного строения строящегося железнодорожного моста через Дон. Металлическая ферма длиной 132 метра и весом более 900 тонн соединила левыи и правый берег реки, работы выполнялись с закрытием судоходства.

Строительство однопутного 9-ти пролётного железнодорожного моста через Дон длиной 791.9м началось в ноябре 2011 года и должно завершиться осенью этого года. Новый мост строится в Волгоградской области на линии Волгоград — Морозовская Приволжской железной дороги.

  •  © Фото из открытых источников

Новый мост позволит пропускать грузовые поезда весом до 12 тысяч тонн со скоростью до 90 км/ч и будет способствовать росту пропускной способности участка Волгоград — Лихая, что имеет важное значение для увеличения экспорта через морские порты Азово-Черноморского бассейна.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта skmost.ru

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Волгоградская область, мост, река Дон
  • Нет аватара termometrix
    31.07.1820:31:57

       

    #1057050
    • A_SEVER A_SEVER
      31.07.1821:10:18

      Новых автодорожных мостов строят много, а большие железнодорожные мосты редкость!    

      #1057057
      • Нет аватара termometrix
        31.07.1821:22:10

        А ведь железнодорожный грузовой транспорт более эффективен и даже более экологичен.

        #1057061
        • A_SEVER A_SEVER
          31.07.1821:34:56

          железнодорожный грузовой транспорт более эффективен

          Разумеется.

          Но новых железнодорожных линий строится мало — большинство важнейших линий были построены ещё в конце 19-го — первой половине 20-го века.

          Сейчас в основном идёт реконструкция существующих участков, новый мост через Дон как раз строят для замены старого.

          #1057063
  • Сергей Отческих Сергей Отческих
    31.07.1820:55:33

    Плюсище!!!

    #1057053
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