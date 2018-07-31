Завершён монтаж пролётных строений железнодорожного моста через Дон





© Фото из открытых источников

В июне компания «СК МОСТ» завершила монтаж замыкающего пролётного строения строящегося железнодорожного моста через Дон. Металлическая ферма длиной 132 метра и весом более 900 тонн соединила левыи и правый берег реки, работы выполнялись с закрытием судоходства.

Строительство однопутного 9-ти пролётного железнодорожного моста через Дон длиной 791.9м началось в ноябре 2011 года и должно завершиться осенью этого года. Новый мост строится в Волгоградской области на линии Волгоград — Морозовская Приволжской железной дороги.





© Фото из открытых источников

Новый мост позволит пропускать грузовые поезда весом до 12 тысяч тонн со скоростью до 90 км/ч и будет способствовать росту пропускной способности участка Волгоград — Лихая, что имеет важное значение для увеличения экспорта через морские порты Азово-Черноморского бассейна.





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото с сайта skmost.ru