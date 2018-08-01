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Судостроение и судоходство

«Восточная верфь» начала строительство «Каракуртов»

  •  © Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

По сообщению ТАСС во Владивостоке на судостроительном заводе «Восточная верфь» началось строительство 3 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота.

Таким образом, к настоящему моменту Министерством обороны законтрактовано уже 27 малых ракетных кораблей (12 МРК проекта 21631 «Буян-М» и 15 МРК проекта 22800 «Каракурт»), и в ближайшей перспективе корабли этого класса станут наиболее многочисленными надводными ударными кораблями отечественного флота.

Любопытно, строительство всех новых МРК ведут только частные судостроительные компании:

АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» построит 12 «Буянов» и 5 «Каракуртов»

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» — 7 «Каракуртов»

АО «Восточная верфь» — 3 «Каракурта»

ССЗ «Восточная верфь» стала 5-м судостроительным заводом страны, начавшим строительство МРК, ранее строительство МРК началось в Зеленодольске, Отрадном, Феодосии и Керчи.

Технические характеристики МРК проекта 22800:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-МЕ»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Фото с сайта pellaship.ru

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Владивосток, Восточная верфь, МРК, 22800
  • Иван Кротов Иван Кротов
    01.08.1810:09:20

    А кто его примерную цену с оружием знает. читал что он 200 млн $ стоит.

    #1057180
    • Игорь Brick
      01.08.1810:23:30

      проекта 22800

      Все последние модификации будут с Панцирь-МЕ. Надо бы более современную фотку в шапку.

      #1057189
      • диегоамиго диегоамиго
        01.08.1810:48:42

        Ни один из панцирных МРК на испытания не выходил. Есть только откровенно скучные фото «Шквал».

        #1057200
      • A_SEVER A_SEVER
        01.08.1810:59:34

        Надо бы более современную фотку
        Пока на ходовых испытаниях можно увидеть только 1 МРК, а у него стоят АК-630М.

        Конечно, можно было использовать рендер:

        •  © Рендер с сайта almaz-kb.ru
        Или фотографию «Шквала»:
        •  © Фото автора (A_SEVER)

        Но они на сайте уже были, а мне хотелось опубликовать что-то новое.

        Да, на фото у МРК АК-630М, зато само фото красивое и динамичное!    

        Что касается «Панциря», то пока его даже не установили для испытаний на «Шую».

        #1057206
        • Игорь Brick
          01.08.1811:10:56

          Раз уж зашла речь о Панцире, стало интересно, все ли гладко с этой системой ( на фоне проблем с Полиментом на фрегатах). Переработка алгоритма работы РЛС должна быть радикальная по сравнению с сухопутной версией. Там 2 «фары» с механическим сканированием по азимуту, здесь же 4 антенных решетки, установленные неподвижно на надстройке.

          Отредактировано: Игорь Brick~11:11 01.08.18
          #1057209
          • A_SEVER A_SEVER
            01.08.1811:12:44

            все ли гладко с этой системой
            Ответ на этот вопрос могут дать только испытания.

            #1057212
  • Нет аватара Александр Владимирович
    01.08.1812:52:16

    нужно больше маленьких,кусючих паучков   

    #1057233
    • Human RS Human RS
      01.08.1813:02:09

      Думаю жители юга России оспорили бы фразу «нужно больше» — уж слишком каракурты больно кусаются, и антидот обязательно нужно колоть. Надеюсь их морские собратья будут не менее хороши    

      Отредактировано: Human RS~14:08 01.08.18
      #1057234
      • Нет аватара vlTepes
        01.08.1814:22:14

        Надеюсь их морские собратья будут не менее хороши

        Капитан Очевидность ВКЛ

        Сравнивая Каракурт с Буяном-М можно отметить как плюсы так и минусы:

        Плюсы — бОльшая мореходность, бОльшая скорость, возможность запускать «Оникс».

        Минусы — ПВО слабее — только ЗАК, нет Гибок, бОльшая осадка.

        Каракурт с Панцирем-М меняет минус в ПВО на плюс, из минусов остается только невозможность действовать в устьях рек и на мелководье вообще.

        Т.е. по факту Буяны-М логичнее иметь на Каспии, Балтике и Черном море, а на Северном море и Тихом океане — Каракурты.

        Видимо на ЧМ будут и Каракурты, и Буяны-М.

        Если же сравнивать Каракурты с Оводами, то там вообще небо и земля — вместо 6 дозвуковых ПКР с дальность 150 км получаем 8 сверхзвуковых ПКР с дальностью около 500 км и КР с дальностью 1500+

        Капитан Очевидность ВЫКЛ

        #1057252
        • Human RS Human RS
          01.08.1814:26:27

          Я в курсе, но все равно думаю другим читателям будет небезынтересно это почитать    

          #1057254
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