«Восточная верфь» начала строительство «Каракуртов»
По сообщению ТАСС во Владивостоке на судостроительном заводе «Восточная верфь» началось строительство 3 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота.
Таким образом, к настоящему моменту Министерством обороны законтрактовано уже 27 малых ракетных кораблей (12 МРК проекта 21631 «Буян-М» и 15 МРК проекта 22800 «Каракурт»), и в ближайшей перспективе корабли этого класса станут наиболее многочисленными надводными ударными кораблями отечественного флота.
Любопытно, строительство всех новых МРК ведут только частные судостроительные компании:
АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» построит 12 «Буянов» и 5 «Каракуртов»
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» — 7 «Каракуртов»
АО «Восточная верфь» — 3 «Каракурта»
ССЗ «Восточная верфь» стала 5-м судостроительным заводом страны, начавшим строительство МРК, ранее строительство МРК началось в Зеленодольске, Отрадном, Феодосии и Керчи.
Технические характеристики МРК проекта 22800:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-МЕ»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Фото с сайта pellaship.ru
01.08.1810:09:20
01.08.1810:23:30
01.08.1810:48:42
01.08.1810:59:34 Пока на ходовых испытаниях можно увидеть только 1 МРК, а у него стоят АК-630М.
01.08.1811:10:56
01.08.1811:12:44 Ответ на этот вопрос могут дать только испытания.
01.08.1812:52:16
01.08.1813:02:09
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