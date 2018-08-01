«Восточная верфь» начала строительство «Каракуртов»

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По сообщению ТАСС во Владивостоке на судостроительном заводе «Восточная верфь» началось строительство 3 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота.

Таким образом, к настоящему моменту Министерством обороны законтрактовано уже 27 малых ракетных кораблей (12 МРК проекта 21631 «Буян-М» и 15 МРК проекта 22800 «Каракурт»), и в ближайшей перспективе корабли этого класса станут наиболее многочисленными надводными ударными кораблями отечественного флота.

Любопытно, строительство всех новых МРК ведут только частные судостроительные компании:

АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» построит 12 «Буянов» и 5 «Каракуртов»

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» — 7 «Каракуртов»

АО «Восточная верфь» — 3 «Каракурта»

ССЗ «Восточная верфь» стала 5-м судостроительным заводом страны, начавшим строительство МРК, ранее строительство МРК началось в Зеленодольске, Отрадном, Феодосии и Керчи.

Технические характеристики МРК проекта 22800:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-МЕ»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Фото с сайта pellaship.ru