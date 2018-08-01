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Производство

В Ярославле запустили производство препарата для людей с редким онкологическим заболеванием

  •  © 1yar.tv

1 августа на предприятии «Такеда Фармасьютикалс» состоялся запуск производства инновационного препарата «Нинларо». Препарат применяется в комбинации с другими лекарствами у пациентов со множественной миеломой — сложным гематологическим заболеванием.

В России новое лекарство зарегистрировали в прошлом году, и теперь компания-разработчик локализовала его производство на своем заводе в Ярославле. Это — вторая производственная площадка в мире, где производится новое лекарство. Производственные мощности позволят не только обеспечить новым эффективным лекарством всех нуждающихся пациентов в России, но и поставлять препарат в государства ЕАЭС.

Завод «Такеда» является одним из ключевых резидентов ярославского фармкластера, объединяющего отраслевые производства, профессиональные учебные заведения и научно-исследовательские центры.

Общий объем инвестиций в производство лекарственных препаратов в РФ за период с 2010 года по 2018 год компании Takeda составил €98,9 млн, включая €75 млн на строительство завода в Ярославле. При этом объем инвестиций в производство инновационного орфанного лекарственного препарата для пациентов со множественной миеломой «Нинларо» составил 477 млн рублей.

  •  © 1yar.tv

Как отметил главный внештатный гематолог Минздрава, профессор Вадим Птушкин, новое лекарство помогает больным тяжелым онкогематологическим заболеванием значительно улучшить качество жизни, сохранить работоспособность и привычный ритм жизни.

Препарат был зарегистрирован в России в 2017 году, выведен на российский рынок в 2018 году, а в декабре текущего года планируется производство иксазомиба «Нинларо» со стадией готовая лекарственная форма.

По словам директора завода Takeda в Ярославле Мачея Фабянчыка, ожидаемый объем производства препарата в год — 200 тысяч капсул. В случае дальнейшего экспорта лекарства в страны СНГ, объемы могут быть многократно увеличены, уточнил Фабяньчык.

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Ярославская область, фармацевтика
  • Великоросс Великоросс
    01.08.1819:54:04

    В Ярославле запустили производство препарата для людей с редким онкологическим заболеванием

    ©Видео с youtube.com

    •  © twitregion.ru

    •  © yar.rus.team
    •  © yar.rus.team

    •  © yar.rus.team

    Отредактировано: Великоросс~20:01 01.08.18
    #1057331
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