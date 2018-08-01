В Ярославле запустили производство препарата для людей с редким онкологическим заболеванием

1 августа на предприятии «Такеда Фармасьютикалс» состоялся запуск производства инновационного препарата «Нинларо». Препарат применяется в комбинации с другими лекарствами у пациентов со множественной миеломой — сложным гематологическим заболеванием.

В России новое лекарство зарегистрировали в прошлом году, и теперь компания-разработчик локализовала его производство на своем заводе в Ярославле. Это — вторая производственная площадка в мире, где производится новое лекарство. Производственные мощности позволят не только обеспечить новым эффективным лекарством всех нуждающихся пациентов в России, но и поставлять препарат в государства ЕАЭС.

Завод «Такеда» является одним из ключевых резидентов ярославского фармкластера, объединяющего отраслевые производства, профессиональные учебные заведения и научно-исследовательские центры.

Общий объем инвестиций в производство лекарственных препаратов в РФ за период с 2010 года по 2018 год компании Takeda составил €98,9 млн, включая €75 млн на строительство завода в Ярославле. При этом объем инвестиций в производство инновационного орфанного лекарственного препарата для пациентов со множественной миеломой «Нинларо» составил 477 млн рублей.

Как отметил главный внештатный гематолог Минздрава, профессор Вадим Птушкин, новое лекарство помогает больным тяжелым онкогематологическим заболеванием значительно улучшить качество жизни, сохранить работоспособность и привычный ритм жизни.

Препарат был зарегистрирован в России в 2017 году, выведен на российский рынок в 2018 году, а в декабре текущего года планируется производство иксазомиба «Нинларо» со стадией готовая лекарственная форма.

По словам директора завода Takeda в Ярославле Мачея Фабянчыка, ожидаемый объем производства препарата в год — 200 тысяч капсул. В случае дальнейшего экспорта лекарства в страны СНГ, объемы могут быть многократно увеличены, уточнил Фабяньчык.