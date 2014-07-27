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Судостроение и судоходство

Строительство кораблей и вспомогательных судов для ВМФ России

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию очередной обзор боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов для ВМФ России, строящихся или проходящих испытания по состоянию на 08.08.2018.

1. Многоцелевой патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)

Заводской № 02460 — заложен 19.04.16 — «Иван Папанин»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

2. 3. 4. Фрегаты проекта 22350.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

№ 922 — заложен 26.11.09 — спущен 12.12.14 — «Адмирал флота Касатонов»

№ 923 — заложен 01.02.12 — «Адмирал Головко»

№ 924 — заложен 14.11.13 — «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

5. Корвет проекта 20386.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Заводской № 1009 — заложен 28.10.16 — «Дерзкий»

6. 7. Корветы проекта 20385.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Заводской № 1005 — заложен 01.02.12 — спущен 30.06.17 — «Гремящий»

Заводской № 1006 — заложен 25.07.13 — «Проворный»

8. 9. 10. 11. 12. Корветы проекта 20380.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Зав. № 1007 — заложен 20.02.15 — «Ретивый»

Зав. № 1008 — заложен 20.02.15 — «Строгий»

ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)

Зав. № 2102 — заложен 20.04.12 — спущен 28.07.2017 — «Громкий»

Зав. № 2103 — заложен 22.07.15 — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Зав. № 2104 — заложен 01.07.16 — «Резкий»

  •  © Фото из открытых источников

13. 14. 15. 16. 17. 18. Патрульные корабли проекта 22160.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Татарстан)

Заводской № 161 — заложен 26.02.2014 — спущен 24.06.2017 — «Василий Быков»

Заводской № 162 — заложен 25.07.2014 — спущен 0?.2018 — «Дмитрий Рогачёв»

Заводской № 163 — заложен 18.02.2016 — «Павел Державин»

Заводской № 164 — заложен 08.05.2016 — «Сергей Котов»

Заводской № 165 — заложен 25.11.2016 — «Виктор Великий»

Заводской № 166 — заложен 13.01.2018 — «Николай Сипягин»

19. 20. 21. 22. 23. 24. Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 «Буян-М».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».

Строительство ведёт АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Татарстан)

Зав. № 637 — заложен 29.05.14 — спущен 0?.2018 — «Орехово-Зуево»

Зав. № 638 — заложен 29.08.14 — «Ингушетия»

Зав. № 639 — заложен 10.04.15 — «Грайворон»

Зав. № 640 — заложен 24.04.17 — «Град»

Зав. № 641 — заложен 23.02.18 — «Наро-Фоминск»

Зав. № 642 — заложен 12.07.18 — «Ставрополь»

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — спущен 29.07.2017 — «Ураган»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — спущен 24.11.2017 — «Тайфун»

Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — спущен 05.05.2018 — «Шквал»

Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море» (Феодосия)

Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»

Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»

Заводской № 256 — заложен 19.12.2017 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен в 2016 году

Заводской № 802 — заложен в 2016 году

Заводской № 803 — заложен в 2017 году

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке

  •  © Фото автора (A_SEVER)

37. 38. Ракетные катера проекта 12418.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 01301 — в постройке

Заводской № 01302 — в постройке

39. 40. 41. 42. 43. Морские тральщики проекта 12700 «Александрит».

  •  © Фото с сайта snsz.ru

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург)

Зав. № 522 — заложен 24.04.15 — «Георгий Курбатов»

Зав. № 523 — заложен 25.01.17 — спущен 25.04.18 — «Иван Антонов»

Зав. № 524 — заложен 20.04.17 — «Владимир Емельянов»

Зав. № 525 — заложен 26.12.17 — «Яков Баляев»

Зав. № 526 — заложен 25.07.18 — «Пётр Ильичёв»

44. 45. 46. 47. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Татарстан)

Заводской № 989 — заложен 07.05.15 — спущен 05?.2018

Заводской № 990 — в постройке

АО «Восточная верфь» (Владивосток)

Заводской № 8006 — в постройке

Заводской № 8007 — в постройке

48. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711.

  •  © Фото с сайта gov39.ru

Проектант — ПАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

Заводской № 01302 — заложен 11.06.15 — спущен 25.05.18 — «Пётр Моргунов»

49. Океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Крюйс».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калиниград)

Заводской № 01604 — заложено 09.06.2016 — «Алмаз»

50. Океанографическое исследовательское судно проекта 02670.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калиниград) с использованием корпуса морского буксира проекта В92.

Заводской № 08766 — заложено 19.03.2016 — «Евгений Горигледжан»

  •  © Фото из открытых источников

51.Океанографическое исследовательское судно проекта 16450.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Заводской № 451 — заложено 15.09.2016 — спущено 21.12.2017 — «Академик Агеев»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

52. 53. Опытовые суда проекта 11982.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Заводской № 150 — заложено 12.09.2014 — спущено 29.07.2016 — «Ладога»

Заводской № 151 — заложено 04.12.2014 — спущено 05.12.2017 — «Ильмень»

54. Океанографическое исследовательское судно проекта 20183.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск)

Заводской № 01280 — заложено 20.12.2012 — спущено 16.05.2017 — «Академик Александров»

55. Морской транспорт вооружения проекта 20181 (20180ТВ).

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск)

Заводской № 01283 — заложен 23.07.2015 — «Академик Макеев»

  •  © Фото из открытых источников

56. 57. Морские транспорты вооружения проекта 20360М.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 01551 — заложен 05.05.2017 — «Геннадий Дмитриев»

ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск)

Заводской № 01552 — заложен 15.03.2018 — «Владимир Пялов»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

58. 59. Суда тылового обеспечения ледового класса проекта 23120.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)

Заводской № 881 — заложено 19.12.13 — спущено 14.11.16 — «Всеволод Бобров»

Заводской № 882 — заложено 24.07.14 — «Капитан Шевченко» (строительство приостановлено)

60. Средний морской танкер проекта 23130.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург)

Заводской № 901 — заложен 26.04.14 — спущен 26.05.16 — «Академик Пашин»

61. 62. 63. 64. Малый морской танкер проекта 03182.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

АО «Восточная верфь» (Владивосток)

Заводской № 9001 — заложен 27.10.2015 — «Михаил Барсков»

Заводской № 9002 — заложен 07.02.2018 — «Борис Аверкин»

АО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород)

Заводской № 850 — заложен 01.09.2016 — «Вице-адмирал Паромов»

Заводской № 851 — заложен 10.03.2017 — «Василий Никитин»

  •  © Фото из открытых источников

65. 66. Кабельные суда проекта 15310.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «ХС Морское проектирование»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 301 — заложено 06.01.2015 — «Волга»

Заводской № 302 — заложено 06.01.2015 — «Вятка»

67. 68. Морские буксиры проекта 23470.

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ПАО «Ярославский судостроительный завод»

Заводской № 410 — заложен 30.10.14 — спущен 27.12.16 — «Сергей Балк»

Заводской № 411 — заложен 23.07.15 — спущен 29.06.17 — «Андрей Степанов»

69. 70. Спасательно-буксирные суда проекта 22870.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Строительство ведёт ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал АО «ЦС «Звёздочка»)

Заводской № 009 — заложено 27.01.16 — спущено 18.05.18 — «Капитан Гурьев»

Заводской № 010 — заложено 27.10.16

71. 72. Катер-торпедолов проекта 1388НЗТ.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Строительство ведёт ОАО «Сокольская судоверфь» (Сокольское)

Заводской № 404 — в постройке

Заводской № 405 — в постройке

73. Катер связи проекта 1388НЗ.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Строительство ведёт ОАО «Сокольская судоверфь» (Сокольское)

Заводской 403 — спущен на воду 27.10.2017

  •  © Фото из открытых источников

74. 75. Самоходные плавучие краны проекта 02690.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Заводской № 909 — спущен 16.11.2017 — СПК-53150

Заводской № 910 — в постройке

76. 77. Малые гидрографические суда проекта 19910.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 01801 — заложено 24.12.15 — «Николай Скосырев»

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)

Заводской № 201 — заложено 19.02.16 — спущено 19.07.18 — «Александр Рогоцкий»

78. 79. 80. 81. Большие гидрографические катера 23040 Г.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)

Строительство ведёт ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)

Заводской № 1201 — заложен 16.08.16 — спущен 17.05.18 — «Георгий Зима»

Заводской № 1202 — заложен 16.08.16 — спущен 27.05.18 — «Александр Евланов»

Заводской № 1203 — заложен 17.05.18 — «Владимир Козицкий»

Заводской № 1204 — заложен 17.05.18 — «Борис Слободник»

82. Доковый комплекс проекта 23380.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Строительство ведёт ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень)

Заводской № 08380 — заложен 01.09.2016 — «Звезда»

83. 84. 85. 86. 87. Ракетные подводные крейсера стратегического назначения пр. 09552 «Борей-А».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)

Заводской № 204 — заложен 30.07.12 — спущен 17.11.17 — К-549 «Князь Владимир»

Заводской № 205 — заложен 27.07.14 — К-? «Князь Олег»

Заводской № 206 — заложен 26.12.14 — К-? «Генералиссимус Суворов»

Заводской № 207 — заложен 18.12.15 — К-? «Император Александр III»

Заводской № 208 — заложен 23.12.16 — К-? «Князь Пожарский»

  •  © Фото из открытых источников

88. 89. 90. 91. 92. 93. Многоцелевые АПЛ проекта 08851 «Ясень-М».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)

Заводской № 161 — заложена 24.07.09 — спущена 31.03.17 — К-561 «Казань»

Заводской № 162 — заложена 26.07.13 — К-573 «Новосибирск»

Заводской № 163 — заложена 27.07.14 — К-571 «Красноярск»

Заводской № 164 — заложена 19.03.15 — К-564 «Архангельск»

Заводской № 165 — заложена 29.07.16 — К-? «Пермь»

Заводской № 166 — заложена 28.07.17 — К-? «Ульяновск»

  •  © Фото из открытых источников

94. АПЛ специального назначения проекта 09851.

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)

«Хабаровск» — заложена 27.07.14

95. АПЛ специального назначения проекта 09852.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)

Заложена 24.07.92 по проекту 949А — повторно заложена 20.12.12

  •  © Фото из открытых источников

96. 97. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)

Заводской № 01614 — заложена 28.07.17 — Б-274 «Петропавловск-Камчатский»

Заводской № 01615 — заложена 28.07.17 — Б-603 «Волхов»

  •  © Фото из открытых источников

98. 99. Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада».

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)

Заводской № 01571 — заложена 28.07.05 — Б-586 «Кронштадт»

Заводской № 01572 — заложена 10.11.06 — Б-587 «Великие Луки»

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ВМФ, вспомогательные суда, 02670, 03182, 06363, 08851, 09552, 11711, 11982, 12418, 12700, 15310, 16450, 19910, 20183, 20360, 20380, 20385, 20386, 21631, 21980, 22010, 22160, 22350, 22800, 22870, 23120, 23130, 23470, 23550
  • Нет аватара Wasser
    08.08.1808:27:58

    22160 Красавец!!!

    #1058649
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    08.08.1809:51:51

    Чуть до 100 не дотянули!

    #1058668
    • A_SEVER A_SEVER
      08.08.1810:02:14

      Чуть до 100 не дотянули!
      Не сдали бы «Адмирала Горшкова» — была бы сотня!    

      #1058672
      • Нет аватара cheri
        08.08.1810:48:30

        Заводской № 205 — заложен 27.07.14 — К-? «Князь Олег"Заводской № 206 — заложен 26.12.14 — К-? «Генералиссимус Суворов"

        какое состояние строительства?

        Отредактировано: cheri~10:48 08.08.18
        #1058683
  • oleg repin oleg repin
    08.08.1810:49:14

    Радуют подводный флот и девочки барабанщицы на фото.

    #1058684
  • WladVik WladVik
    08.08.1811:16:21

       

    Большой плюс

    #1058687
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