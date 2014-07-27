Строительство кораблей и вспомогательных судов для ВМФ России
Предлагаю Вашему вниманию очередной обзор боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов для ВМФ России, строящихся или проходящих испытания по состоянию на 08.08.2018.
1. Многоцелевой патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550.
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)
Заводской № 02460 — заложен
2. 3. 4. Фрегаты проекта 22350.
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
№ 922 — заложен
№ 923 — заложен
№ 924 — заложен
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Заводской № 1009 — заложен
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Заводской № 1005 — заложен
Заводской № 1006 — заложен
8. 9. 10. 11. 12. Корветы проекта 20380.
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Зав. № 1007 — заложен
Зав. № 1008 — заложен
ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)
Зав. № 2102 — заложен
Зав. № 2103 — заложен
Зав. № 2104 — заложен
13. 14. 15. 16. 17. 18. Патрульные корабли проекта 22160.
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Татарстан)
Заводской № 161 — заложен
Заводской № 162 — заложен
Заводской № 163 — заложен
Заводской № 164 — заложен
Заводской № 165 — заложен
Заводской № 166 — заложен
19. 20. 21. 22. 23. 24. Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 «Буян-М».
Проектант — АО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».
Строительство ведёт АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Татарстан)
Зав. № 637 — заложен
Зав. № 638 — заложен
Зав. № 639 — заложен
Зав. № 640 — заложен
Зав. № 641 — заложен
Зав. № 642 — заложен
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Заводской № 251 — заложен
Заводской № 252 — заложен
Заводской № 253 — заложен
Заводской № 257 — заложен
ФГУП «Судостроительный завод «Море» (Феодосия)
Заводской № 254 — заложен
Заводской № 255 — заложен
Заводской № 256 — заложен
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 801 — заложен в 2016 году
Заводской № 802 — заложен в 2016 году
Заводской № 803 — заложен в 2017 году
Заводской № 804 — в постройке
Заводской № 805 — в постройке
37. 38. Ракетные катера проекта 12418.
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Заводской № 01301 — в постройке
Заводской № 01302 — в постройке
39. 40. 41. 42. 43. Морские тральщики проекта 12700 «Александрит».
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург)
Зав. № 522 — заложен
Зав. № 523 — заложен
Зав. № 524 — заложен
Зав. № 525 — заложен
Зав. № 526 — заложен
44. 45. 46. 47. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Татарстан)
Заводской № 989 — заложен
Заводской № 990 — в постройке
АО «Восточная верфь» (Владивосток)
Заводской № 8006 — в постройке
Заводской № 8007 — в постройке
48. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711.
Проектант — ПАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)
Заводской № 01302 — заложен
49. Океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Крюйс».
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калиниград)
Заводской № 01604 — заложено
50. Океанографическое исследовательское судно проекта 02670.
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калиниград) с использованием корпуса морского буксира проекта В92.
Заводской № 08766 — заложено
51.Океанографическое исследовательское судно проекта 16450.
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Заводской № 451 — заложено
52. 53. Опытовые суда проекта 11982.
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Заводской № 150 — заложено
Заводской № 151 — заложено
54. Океанографическое исследовательское судно проекта 20183.
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск)
Заводской № 01280 — заложено
55. Морской транспорт вооружения проекта 20181 (20180ТВ).
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск)
Заводской № 01283 — заложен
56. 57. Морские транспорты вооружения проекта 20360М.
Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Заводской № 01551 — заложен
ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск)
Заводской № 01552 — заложен
58. 59. Суда тылового обеспечения ледового класса проекта 23120.
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург)
Заводской № 881 — заложено
Заводской № 882 — заложено
60. Средний морской танкер проекта 23130.
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург)
Заводской № 901 — заложен
61. 62. 63. 64. Малый морской танкер проекта 03182.
Проектант — АО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
АО «Восточная верфь» (Владивосток)
Заводской № 9001 — заложен
Заводской № 9002 — заложен
АО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород)
Заводской № 850 — заложен
Заводской № 851 — заложен
65. 66. Кабельные суда проекта 15310.
Проектант — ОАО «ХС Морское проектирование»
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 301 — заложено
Заводской № 302 — заложено
67. 68. Морские буксиры проекта 23470.
Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ПАО «Ярославский судостроительный завод»
Заводской № 410 — заложен
Заводской № 411 — заложен
69. 70. Спасательно-буксирные суда проекта 22870.
Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Строительство ведёт ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал АО «ЦС «Звёздочка»)
Заводской № 009 — заложено
Заводской № 010 — заложено 27.10.16
71. 72. Катер-торпедолов проекта 1388НЗТ.
Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Строительство ведёт ОАО «Сокольская судоверфь» (Сокольское)
Заводской № 404 — в постройке
Заводской № 405 — в постройке
73. Катер связи проекта 1388НЗ.
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Строительство ведёт ОАО «Сокольская судоверфь» (Сокольское)
Заводской 403 — спущен на воду 27.10.2017
74. 75. Самоходные плавучие краны проекта 02690.
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Заводской № 909 — спущен
Заводской № 910 — в постройке
76. 77. Малые гидрографические суда проекта 19910.
Проектант — АО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Заводской № 01801 — заложено
ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)
Заводской № 201 — заложено
78. 79. 80. 81. Большие гидрографические катера 23040 Г.
Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)
Строительство ведёт ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)
Заводской № 1201 — заложен
Заводской № 1202 — заложен
Заводской № 1203 — заложен
Заводской № 1204 — заложен
82. Доковый комплекс проекта 23380.
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Строительство ведёт ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень)
Заводской № 08380 — заложен
83. 84. 85. 86. 87. Ракетные подводные крейсера стратегического назначения пр. 09552 «Борей-А».
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)
Заводской № 204 — заложен
Заводской № 205 — заложен
Заводской № 206 — заложен
Заводской № 207 — заложен
Заводской № 208 — заложен
88. 89. 90. 91. 92. 93. Многоцелевые АПЛ проекта 08851 «Ясень-М».
Проектант — АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»
Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)
Заводской № 161 — заложена
Заводской № 162 — заложена
Заводской № 163 — заложена
Заводской № 164 — заложена
Заводской № 165 — заложена
Заводской № 166 — заложена
94. АПЛ специального назначения проекта 09851.
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)
«Хабаровск» — заложена 27.07.14
95. АПЛ специального назначения проекта 09852.
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск)
Заложена
96. 97. Дизель-электрические подводные лодки проекта 06363.
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)
Заводской № 01614 — заложена
Заводской № 01615 — заложена
98. 99. Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада».
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург)
Заводской № 01571 — заложена
Заводской № 01572 — заложена
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