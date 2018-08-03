«Сюкден» увеличил мощность сахарных заводов на 14%

Французская группа Sucden увеличила общую мощность сахарных заводов на 14% за счет расширения переработки на Каменском сахарном заводе (Пензенская область). В будущем планируется повысить мощности и Тбилисского сахарного завода (Краснодарский край) — на 60% от нынешних.

Sucden работает в России с 1991 года. Сейчас ей принадлежат Добринский (Липецкая область), Каменский (Пензенская область) и Тбилисский (Краснодарский край) сахарные заводы. Компания является одним из крупнейших российских игроков сахарного рынка: в сезоне-2017/18 группа произвела более 443 тыс. т сахара из свеклы, еще около 25−30 тыс. т планировалось выработать из сиропа.