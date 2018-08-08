Холдинг «Росэлектроника» в Санкт-Петербурге начал производство персональных компьютеров

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) на базе НПО «Импульс» в Санкт-Петербурге начал производство персональных компьютеров общего и специального назначения любых конфигураций.

Специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), проводят специальные проверки, исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией или информацией, имеющей ограниченный доступ. В результате заказчик получает рабочее место, которое в точности соответствует заданным требованиям и готово к аттестации для работы с государственной тайной.

НПО «Импульс» реализует полный спектр задач: проектирование, изготовление, входной контроль качества комплектующих, спецпроверки, специсследования, военная приемка, аттестация, сопровождение полным комплектом документации по Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сборка и специальные проверки компьютера офисного типа занимают 10 рабочих дней. На предприятии могут быть собраны до 25 машин в неделю, сообщили в пресс-службе холдинга.

«НПО „Импульс“ имеет большой опыт сборки компьютеров для внутренних нужд и готово выйти на коммерческий рынок, — отметили в пресс-службе „Росэлектроники“. — По нашим подсчетам, стоимость готового компьютера, собранного на НПО „Импульс“, на 15-30% ниже, чем у конкурентов. Среди потенциальных заказчиков предприятия — государственные учреждения, специальные ведомства и Минобороны РФ».

Также НПО планирует выстроить полный цикл по производству и сопровождению собственных персональных компьютеров на базе процессоров «Эльбрус». На опытном заводе предприятия будет организовано изготовление плат, монтаж компонентов, сборка с другими импортными готовыми платами, установка в корпуса